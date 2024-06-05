Вулкани і потоки лави: вчені зробили найкращий знімок супутника Юпітера Іо (фото)

До цього моменту вчені не мали можливості спостерігати із Землі за виверженням вулканів, бачити наслідки цих подій з таким рівнем деталізації на поверхні інших світів.

Вчені застосували Великий бінокулярний телескоп (LBT) на горі Грем у штаті Аризона, щоб зробити фото супутника Іо Юпітера, вкритого численними вулканами. Завдяки своїй приголомшливів деталізаці ці земні знімки можуть конкурувати з зображеннями, зробленими з космічного апарата NASA.

Про це повідомляє Space.

Для знімання супутника Юпітера Іо вчені використали камеру SHARK-VIS, встановлену на LBT. Як розповіли вчені та повідомили в Університеті Арізони, який керує телескопом LBT, на нових фото зафіксовані особливості поверхні вулканічного світу.

Роздільну здатність знімків така, що раніше її можна було отримати тільки за допомогою космічного апарату "Юнона", який вивчає Юпітер та його супутники.

За повідомленнями астрономів, нові зображення Іо настільки деталізовані, що вдалося навіть розрізнити потоки лави на поверхні Іо, які з'явилися внаслідок виверження двох вулканів на південь від екватора супутника Юпітера.

Супутник Юпітера Іо / Фото: Space

На фото видно темно-червоне кільце з сірки навколо великого вулкана Пеле, що складається з матеріалу, викинутого вулканом. Його виверження сягають заввишки до 300 км. Це кільце частково перекрите білими відкладеннями. Вони складаються із замерзлого діоксиду сірки, які виникли внаслідок виверження сусіднього вулкана Патера Піллана.

Супутник Юпітера Іо / Фото: Space

Виверження вулканів на Іо спричиняються теплом, яке з’являється у надрах супутника внаслідок гравітаційного впливу Юпітера і двох інших супутників – Європи та Ганімеда. Завдяки вивченню вулканічної активності Іо вчені можуть дізнатися, як виверження вулканів сформували поверхню супутника.

Зауважимо, що цей супутник із сотнями вулканів, що діють, є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі.

До встановлення на телескоп LBT камери SHARK-VIS не було можливості спостерігати із Землі за виверженням вулканів, а також бачити наслідки цих подій з таким рівнем деталізації на поверхні інших світів. Вчені пояснили, що хоча інфрачервоні зображення з наземних телескопів можуть виявити гарячі точки, яка вказують на виверження вулканів, їхньої роздільної здатності недостатньо для визначення точних місць вивержень і змін поверхні.

За словами астрономів, камера SHARK-VIS відкриває нову еру у візуалізації планет і їхніх супутників.

Нагадаємо, у квітні зонд космічного агентства Juno, що обертається навколо Юпітера, пролетів повз вулканічний супутник Іо, і отримав зображення світу, що рясніє вулканами.

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