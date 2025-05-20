Вулкани Землі посилають таємні сигнали, які бачать супутники NASA

Виверження вулканів

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Виверження вулканів неймовірно складно, проте тепер це можливо. Виявлення цих сигналів стало можливим завдяки супутникам NASA.

Про це пише SciTechDaily.

Дослідники виявили те, що може надати ранні ознаки майбутнього виверження. Результати нового дослідження вказують на те, що дерева поблизу вулканів, ймовірно, можуть бути ранніми попереджувальними знаками, які так довго шукали вчені. Ба більше, ці знаки добре видно з космосу.

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Як передбачити виверження вулкану

Спільна робота вчених з NASA і Смітсонівського інституту показала, що вуглекислий газ, який виділяється магмою, що підіймається, робить навколишню рослинність зеленішою. Цей сигнал ледь помітний, але вчені вважають, що його можна відстежувати з космосу за допомогою супутникових знімків і наземної перевірки. Тепер учені працюють над створенням нового потужного способу виявлення вулканічних хвилювань до того, як вони переростуть у катастрофу — потенційно, розробка нового методу може врятувати тисячі життів людей.

Вчені давно знали, що зміни в листі дерев, наприклад, колір або більша кількість, можуть сигналізувати про вулканічну активність поблизу. Тепер, завдяки дивовижній співпраці NASA і Смітсонівського інституту, дослідники вважають, що можуть помітити ці зміни з космосу.

Коли магма рухається вгору через земну кору, вона виділяє гази, зокрема й вуглекислий газ. Дерева поглинають цей вуглекислий газ, і у відповідь їхнє листя часто стає яскравішим і здоровішим на вигляд.

Вони стверджують, що дистанційне виявлення позеленіння рослинності під впливом вуглекислого газу потенційно надає ефективний інструмент для розуміння того, що насправді відбувається під вулканом.

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Нагадаємо, раніше археологи повідомили про надзвичайну знахідку — безпрецедентний скарб на згаслому вулкані Сомло.

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