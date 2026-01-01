ТСН у соціальних мережах

Ви неправильно "читаєте" емоції собаки: вчені з’ясували, в чому помиляються власники

Люди часто впевнені, що добре розуміють емоції своїх собак. Але нове дослідження показало: людські емоції спотворюють сприйняття тварин.

Собака

Собака / © unsplash.com

Попри те, що собаки супроводжують людину тисячі років, ми все ще не завжди правильно розуміємо їхні емоції. Нове дослідження кінологічної лабораторії Університету штату Аризона показало: на наше сприйняття собачих почуттів може впливати… власний настрій.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Фахівці з поведінки тварин Голлі Молінаро та Клайв Вінн з’ясували, що власники нерідко оцінюють емоції собаки не за реальними сигналами, а за обставинами. Наприклад, у парку люди схильні вирішувати, що їхній пес у гарному гуморі, а під час купання — навпаки, навіть якщо сама тварина не демонструє однозначних емоцій.

У новішій роботі Молінаро та Вінн перевірили ще один чинник — емоційний стан самої людини. До дослідження залучили 300 студентів, яким показували відео собак у позитивному, нейтральному або негативному стані. Спершу учасникам намагалися задати певний настрій за допомогою зображень природи чи людей. Очікуваного ефекту це не дало: хоча настрій добровольців змінювався, їхня оцінка собачих емоцій — ні.

Тому вчені провели другий експеримент, використавши лише зображення собак. Цей метод виявився дієвішим — він справді впливав на настрій глядачів. Але результати виявилися парадоксальними: ті, хто був у гарному настрої, частіше сприймали собак як сумних, а учасники з негативним настроєм — навпаки, вважали їх щасливішими.

Науковці наголошують: упередження людей щодо емоцій тварин виявилися значно складнішими, ніж вони очікували. Попереду — нові етапи досліджень.

За словами Вінна, правильне зчитування поведінки тварини може покращити життя як домашніх улюбленців, так і їхніх власників, а також допомогти в роботі з агресивними чи тривожними собаками.

Нагадаємо, експерти пояснили, які п’ять моделей поведінки собаки свідчать про глибокий емоційний зв’язок із господарем.

