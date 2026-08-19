Ви точно не вгадаєте: яка професія виявилася лідером за смертністю від раку

Пацієнт / © Unsplash

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Масштабне дослідження науковців спростувало уявлення про найнебезпечніші для життя сфери діяльності та виявило, що від радіаційного раку найчастіше помирають не фахівці ядерної галузі.

Про це повідомляє Unilad.

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Науковці під керівництвом доктора Вішала Пателя проаналізували майже 13 мільйонів свідоцтв про смерть за 2020–2024 роки серед представників 503 професій. Виявилося, що саме пілоти та бортпровідники найчастіше помирають від раку, спричиненого радіацією.

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За даними вчених, через такі онкозахворювання померло 6,9% бортпровідників і 6,7% пілотів. За цим показником екіпажі випередили навіть ядерних технологів, які опинилися лише на 12 місці. Зокрема, у пілотів і бортпровідників частіше фіксували рак молочної залози, простати, центральної нервової системи, меланому та лейкемію.

Причиною такого ризику є тривале перебування на крейсерській висоті, де рівень космічного випромінювання значно вищий. За даними Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC), члени екіпажів щороку отримують від 3 до 6 мілізівертів радіації, що приблизно вдесятеро перевищує дозу пересічного пасажира.

Попри такі показники Федеральне управління цивільної авіації США наразі не встановило для льотного складу обов’язкові норми обмеження доз чи системи моніторингу. Співавтор дослідження, професор Гарвардської медичної школи Анупам Джена наголосив, що для працівників авіакомпаній необхідно терміново запровадити офіційний захист від радіації.

Нагадаємо, щоденна виснаженість, ранкова скутість у тілі, забудькуватість чи порушення сну видаються банальними ознаками старіння або виснажливого ритму життя, проте за ними може стояти прихований процес, який роками руйнує здоров’я зсередини.

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