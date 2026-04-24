Ви точно цього не знали: яка несподівана істота панувала в океані 100 мільйонів років тому

Гігантський кракен з надвисоким інтелектом був найстрашнішим хижаком в історії Землі. / © pixabay.com

Команда дослідників з японського Університету Хоккайдо за допомогою штучного інтелекту проаналізувала десятки скам’янілих щелеп віком від 72 до 100 мільйонів років, знайдених у Японії та на острові Ванкувер. Науковці з’ясували, що у крейдяний період у світовому океані домінував вимерлий вид плавникових восьминогів групи Cirrata, який сягав понад 18 метрів у довжину і з легкістю розкушував панцири та кістки.

Про безпрецедентне дослідження, яке повністю змінює уявлення про прадавніх морських хижаків, пише UNILAD.

Агресивний мисливець на рептилій

Аналіз викопних решток показав, що цей гігантський головоногий молюск абсолютно не ховався від тодішніх панівних хижаків — мозазаврів та плезіозаврів, а активно перетворював їх на свій сніданок. На щелепах монстра фахівці виявили екстремальні сліди зношування, зокрема глибокі подряпини, відколи та тріщини, що свідчить про регулярне поїдання надзвичайно твердої здобичі. За словами провідного автора дослідження доктора Ясухіро Іби, такі пошкодження прямо вказують на вкрай агресивну стратегію харчування істоти.

«Наша робота показує, що це були не просто великі версії сучасних восьминогів, а гігантські хижаки на самісінькій вершині морської харчової мережі крейдяного періоду», — підкреслив науковець.

Високий інтелект та новітні технології вивчення

Окрім лячних розмірів (для порівняння, найбільший сучасний гігантський тихоокеанський восьминіг виростає лише до п’яти метрів і харчується креветками), стародавній кракен володів неймовірно розвиненим мозком. Дослідники зафіксували нерівномірне зношування правого та лівого боків його щелепи: це явище латералізації безпосередньо вказує на наявність складної поведінки та високого інтелекту, що притаманно найрозумнішим сучасним тваринам.

Для розкриття таємниць цього хижака фахівцям довелося поєднати алгоритми штучного інтелекту з передовою технологією 3D-томографії зі шліфуванням. Автори відкриття переконані, що такий інноваційний підхід започаткує нову еру в палеонтології та допоможе виявити цілі екосистеми, які досі залишаються назавжди схованими в гірських породах.

