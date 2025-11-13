Вибух поза Сонячною системою: учені зафіксували явище, здатне знищувати цілі планети

Художнє зображення коронального викиду на червоному карлику / © Nature

Астрономи вперше спостерігали корональний викид маси на зорі за межами Сонячної системи. Потужний потік плазми, зафіксований на червоному карлику StKM 1-1262, рухався з такою швидкістю, що міг би повністю зруйнувати атмосферу будь-якої близької планети.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Міжнародна команда вчених під керівництвом фахівців Нідерландського інституту радіоастрономії ASTRON спостерігала червоного карлика, розташованого на відстані близько 40 світлових років від Землі. Його маса становить приблизно половину сонячної, але магнітне поле — у 300 разів потужніше, а швидкість обертання — у 20 разів вища, ніж у Сонця.

Дослідники за допомогою радіотелескопа LOFAR та рентгенівської обсерваторії XMM-Newton зафіксували інтенсивний радіосигнал типу II — типовий показник коронального викиду, коли магнітно заряджена плазма проривається крізь магнітне поле зорі. Об’єднані дані дозволили визначити швидкість викиду — понад 2400 кілометрів на секунду, одну з найвищих серед спостережених подібних явищ.

“Якби біля цієї зорі існувала екзопланета, її атмосфера могла б бути повністю знесена потоком плазми”, — пояснюють автори дослідження.

Корональні викиди маси — це найпотужніші прояви зоряної активності, під час яких у космос викидаються гігантські об’єми плазми. На Сонці вони можуть викликати полярні сяйва та порушення роботи супутників, але на інших зорях — особливо червоних карликах — такі події здатні зробити екзопланети непридатними для життя.

Раніше вченим не вдавалося однозначно підтвердити подібні явища на зірках поза Сонячною системою — спостереження базувалися лише на непрямих ознаках, як-от спалахи рентгенівського чи ультрафіолетового випромінювання.

Це відкриття може стати ключем до розуміння “космічної погоди” на червоних карликах — найпоширенішому типі зір у Чумацькому Шляху. Оскільки багато з них мають планети в зоні, потенційно придатній для життя, подібні дослідження допомагають оцінити, чи можуть їхні атмосфери витримати удари зоряних бур.

