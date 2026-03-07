Видовищне унікальне явище прикрасить небо вже цими вихідними: де його можна побачити

Полярне сяйво / © unsplash.com

Цими вихідними жителі північних регіонів США та частини Канади можуть стати свідками полярного сяйва. Причиною цього стане геомагнітна буря, спричинена потужним потоком сонячного вітру.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, очікується геомагнітна буря рівня G1. Такий показник означає, що полярне сяйво може бути видимим значно південніше, ніж зазвичай — аж до північних штатів США, зокрема Вашингтона, Айдахо, Монтани, а також окремих районів Середнього Заходу.

Фахівці зазначають, що причиною явища є взаємодія заряджених частинок Сонця з атмосферою Землі. Під час зіткнення з атмосферними газами вони утворюють характерні світлові спалахи на небі — явище, відоме як Aurora Borealis. Зазвичай його спостерігають у полярних широтах, однак під час підвищеної сонячної активності світіння може зміщуватися на нижчі широти.

За оцінками NOAA, індекс геомагнітної активності Kp може досягти рівня 4,67. Це збільшує ймовірність появи полярного сяйва ближче до кордону США та Канади. Найкращі умови для спостереження прогнозують на Алясці, а також у штатах Вашингтон, Айдахо, Монтана, Північна і Південна Дакота, Міннесота, Вісконсин, Мічиган і Мен. У сприятливих умовах світіння може бути помітним навіть у деяких районах Вайомінгу чи Нью-Йорка.

Астрономи радять спостерігати явище подалі від міського освітлення, де менше світлового забруднення. Найкраще обирати відкриті місця з видом на північний горизонт.

Водночас на видимість полярного сяйва може вплинути яскраве місячне світло. Цього тижня Місяць перебуває у фазі спадної повні та освітлений майже на 90%, що може ускладнити спостереження слабких світлових смуг.

Фахівці радять виходити на спостереження приблизно між 22:00 та 02:00 — у цей період шанси побачити полярне сяйво найвищі. Навіть якщо явище буде малопомітним для ока, камери смартфонів часто здатні зафіксувати його краще.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому одні сузір’я видно завжди, а інші зникають. Та зазначили, що це особливостями обертання Землі та так званими циркумполярними зорями.