Археологи / © Associated Press

У Норвегії посеред поля виявили поховання жінки, біля рота якої розташували раковини морських гребінців.Це перше подібне поховання вікінгів, знайдене наразі.

Про це повідомляє Science Alert.

Ретельне дослідження поля дало змогу виявити поховання жінки, яке належить до епохи вікінгів. Це вже само по собі рідкість, оскільки кислотність норвезького ґрунту швидко руйнує останки.

«У могилі епохи вікінгів виявлено те, що, як ми вважаємо, належить жінці, похованій у типовому для епохи вікінгів костюмі та прикрасах 800-х років. Це вказує на те, що вона була вільною і, ймовірно, заміжньою жінкою, можливо, господинею ферми», — сказав Соваж.

Але по обидва боки від щелепи жінки розташовувалися раковини гребінців, чого раніше вчені не зустрічали. Археологи також знайшли кілька кісток птахів, що зустрічалося набагато частіше.

Наразі вчені працюють над тим, щоб дізнатися більше про жінку, поховану тут. Вони також хочуть зрозуміти, чи пов’язана вона якось з іншим похованням 700-х років, знайденим на цьому ж полі.

