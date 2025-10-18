Виявлено бурштинову "капсулу часу" з комахами віком 112 млн років

Дослідники здивовані знахідкою / © pixabay.com

Реклама

Учені з Барселонського університету виявили у східній частині Еквадору поклади бурштину віком близько 112 мільйонів років. Бурштин зберіг у собі фрагменти давньої лісової екосистеми крейдяного періоду, зокремаостанки комах та павутиння.

Результати дослідження опубліковані у журналі Communications Earth & Environment (CEE).

За даними вчених, знахідка відноситься до геологічної формації Холлін і фіксує момент, коли суперконтинент Гондвана розпочинав розпад. Під час аналізу було виділено два типи бурштину: один утворився під землею, інший — на поверхні. З 60 вивчених зразків 21 містив останки комах, мух, жуків та ос. Також було виявлено фрагмент скам’янілої павутини.

Реклама

Супутній аналіз кам’янистої матриці виявив пилок та інші рослинні рештки, що дозволило реконструювати клімат та тип рослинності регіону. За даними стратиграфії, екосистема була теплим і вологим хвойним лісом з високим вмістом смолоутворюючих рослин.

Дослідники зазначають: бурштин діє як природний і миттєвий «ловець», який знімає м’які тканини організму, що рідко зустрічаються в традиційних осадових породах.

Раніше знахідки бурштину з подібним рівнем збереження були відомі в основному в північній півкулі — у Балтиці, Лівані та М’янмі. Нове еквадорське родовище заповнює знання про наземні екосистеми південних широт крейдяного періоду.

Раніше повідомлялося, що у вапняковому кар’єрі виявили сліди динозаврів, залишені 166 мільйонів років тому. Сліди належать динозаврам виду Cetiosaurus, які сягали 16 метрів завдовжки і важили до десяти тонн.