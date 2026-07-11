Виявлено комарів із вірусом, який уражає мозок і може спричинити параліч

Комар. / © Associated Press

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Американські чиновники у сфері охорони здоров’я оприлюднили попередження після того, як у комарів на території США виявили збудника небезпечного захворювання, яке може становити загрозу для життя людей.

Про це йдеться у матеріалі британського ресурсу UNILAD.

Комарі вважаються одними з найнебезпечніших комаху світі. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, лише 2023 року через малярію, яку вони переносять, у 83 країнах померли близько 597 тис. осіб.

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Втім, малярія — не єдина інфекція, яку можуть поширювати комарі. Фахівці виявили, що вони також є безсимптомними переносниками ще одного небезпечного захворювання, яке передається до людини через укуси — це вірус Західного Нілу.

За даними американського Центрів з контролю та профілактики захворювань, у переважної більшості інфікованих захворювання протікає без симптомів. Однак у людей з ослабленою імунною системою може виникати лихоманка, сильний головний біль, біль у м’язах, блювання, діарея і висип.

У найтяжчих випадках інфекція здатна вражати центральну нервову систему, що може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. За даними медиків, це приблизно один відсоток.

Найбільшу небезпеку становлять випадки, коли вірус стає нейроінвазивним — здатним долати природний бар’єр між кров’ю та головним мозком. Після проникнення до центральної нервової системи інфекція може уражати мозкові оболонки — захисні тканини, які оточують головний і спинний мозок.

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Саме це може спричинити розвиток менінгіту або інших важких неврологічних ускладнень. Крім того, у найважчих випадках захворювання може призвести до паралічу, а також становити загрозу для життя.

Нагадаємо, науковці попереджали, що через зміну клімату тропічні хвороби можуть поширитися Європою. Ці захворювання переносять комарі. Адже підвищення температури створює умови для поширення таких комах у регіонах, де їх раніше не було.

За такого сценарію впродовж найближчих двох десятиліть у країні можуть з’явитися локальні випадки передачі лихоманки денге, чикунгуньї, жовтої лихоманки та вірусу Зіка.

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