ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Виявлено новий небезпечний тригер раку легень — і він буквально всюди навколо нас

Австрійські вчені виявили прямий зв’язок між мікропластиком і злоякісними змінами в клітинах легень. Дослідження показує, що вплив пластику може запускати процеси, пов’язані з раком.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мікропластик

Мікропластик

Вплив мікропластику на здоров’я людини знову опинився в центрі уваги після публікації дослідження Віденського медичного університету, яке вперше виявило прямий зв’язок між мікропластиком і злоякісними змінами в клітинах легень.

Про це пише видання The Cool Down.

Невидимий ризик у повітрі

Хоча раніше мікропластик уже пов’язували з проблемами дихальної системи — запаленням, оксидативним стресом і порушенням функцій легень, — тепер австрійські вчені вперше змогли безпосередньо простежити, як ці частинки запускають механізми, що потенційно ведуть до розвитку раку.

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Hazardous Materials, вивчалась дія мікро- та наночастинок полістиролу — одного з найпоширеніших видів пластику — на різні типи клітин легень. Полістирол використовується у виробництві контейнерів для їжі, пакування і пінопласту, і широко поширений у побуті.

Результати вразили: після контакту з мікропластиком у здорових клітинах легень починалися процеси, характерні для онкогенезу — зокрема, пошкодження ДНК, посилена міграція клітин, стрес на клітинному рівні та активація сигнальних шляхів, що сприяють росту та виживанню пошкоджених клітин. Ці процеси, як зазначають автори, є ранніми маркерами розвитку пухлин.

“Здорові клітини легень, як показує експеримент, реагують у спосіб, який не можна ігнорувати. Це серйозний привід для занепокоєння”, — заявив керівник дослідження Балаж Деме.

Вплив не обмежується лише людьми

Мікропластик уже давно становить загрозу не лише для людей, а й для дикої природи. Його частинки виявляють у тканинах морських мешканців, птахів і наземних тварин, де вони викликають запальні реакції, проблеми з травленням і навіть смерть. Тварини часто приймають пластикові відходи за їжу або стають жертвами пасток із покинутих сіток.

Що робиться для вирішення проблеми?

Попри глобальний масштаб забруднення, вчені й інженери активно шукають рішення. Одним із прикладів є технологія від британської компанії Cleaner Seas Group, яка розробила фільтр Indi для побутових пральних машин. Він відловлює мікропластик, що вимивається з одягу під час прання, перш ніж частинки потраплять у каналізацію та водні ресурси.

Однак експерти попереджають: навіть за найоптимістичніших сценаріїв технологічні рішення мають супроводжуватися змінами в поводженні з пластиком — на рівні споживання, виробництва та державної політики. Адже мікропластик, як показує наука, — це не лише екологічна, а й серйозна медична проблема.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie