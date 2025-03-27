Виявлено новий вид теризинозавра: такого, як він, вчені ще не зустрічали

На місці розкопок / © Associated Press

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Вчені виявили новий вид теризинозавра, вік якого становить 90 мільйонів років. Він отримав назву Duonychus tsogtbaatari.

Про це повідомляє IFLScience.

Новий вид шокував учених, оскільки, на відміну від інших теризинозаврів, знайдених на сьогоднішній день, цей доісторичний гігант мав лише два пальці замість трьох.

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Цікавість цієї знахідки полягає в тому, що зазвичай ніготь згниває ще до того, як починається процес скам’янення. Тепер учені отримали можливість вивчити будову кігтя.

“Ця збереженість показує нам справжній розмір та форму кігтя. Я подумала — вау, це один великий, гострий, неприємний кіготь”, — поділилася професорка Дарла Зеленицьки з Університету Калгарі.

Вчені поки не знають, чому новий вид мав два пальці замість трьох. Але інші скам’янілості, виявилені поряд із ним, вказують на те, що це було невипадково. Хоча відсутність одного з пальців може здатися незначною, це важливе відкриття для науки.

Нагадаємо, вчені ідентифікували новий вид динозаврів, рештки якого було знищено під час Другої світової.