Виявлено шокувальну еволюцію людського ануса: що з'ясували вчені

Анальний канал / © Getty Images

Реклама

Вчені з’ясували, як саме міг еволюціонувати людський анус близько 550 мільйонів років тому.

Вони вважають, що отвір, який спочатку використовувався для виходу сперми, пізніше з’єднався з кишківником, утворивши відкритий кінець травного тракту, передає Daily Mail.

Дослідники на чолі з Андреасом Гейнолом, професором порівняльної біології розвитку в Бергенському університеті, дійшли такого висновку, вивчаючи черв’якоподібний організм під назвою Xenoturbella bocki. Ці черв’яки мають рот, без ануса і невеликий отвір для виведення сперми, який називається «чоловіча гонопора».

Реклама

Проаналізувавши ДНК черв’яків, дослідники виявили, що гени, які контролюють розвиток чоловічої гонопори, також допомагають формувати анус у інших тварин. Ці гени — а отже, і анус — є у переважної більшості тварин, від комах і молюсків до людини.

Ґрунтуючись на цих висновках, дослідники вважають, що якийсь давній спільний предок тварин з анусом міг мати подібний вигляд до X. bocki, з ротом, кишківником і гонопорою. Але протягом багатьох поколінь адаптації близькість між кишківником і гонопорою дозволила їм злитися разом, створивши «наскрізний кишківник» — травну систему з ротом, кишківником і анусом, які з’єднані між собою.

Переважна більшість тварин мають травну систему з одним входом і одним виходом: ротом і анусом. Але ці дві найважливіші частини тіла, ймовірно, еволюціонували не одночасно. Насправді, багато вчених вважають, що ранні тварини розвинули рот і кишківник задовго до того, як у них з’явилися ануси.

Деякі тварини досі мають цей рудиментарний план будови тіла, як, наприклад, X. bocki, черв’якоподібний організм, що мешкає на дні океану. Коли ці черв’яки харчуються, вони всмоктують їжу через той самий отвір, який використовують для виведення відходів. По суті, їхній рот є одночасно і анусом. Ці черв’яки можуть бути живим представником еволюційної проміжної ланки між ранніми медузами і першими тваринами з анусом, припускає Гейнол.

«Щойно з’являється отвір, ви можете використовувати його для інших речей», — сказав він в інтерв’ю журналу New Scientist.

Його дослідження ще має пройти експертну оцінку, перш ніж воно буде прийняте до публікації в науковому журналі.

Раніше вчені вважали, що анус міг еволюціонувати з рота, який розділився на два окремі отвори. Але 2008 року дослідження Гейнола розвінчало цю теорію, показавши, що гени, які контролюють розвиток рота, дуже відрізняються від генів, які контролюють розвиток ануса. Це надихнуло його на пошуки справжнього походження ануса — критично важливого шматочка головоломки, коли йдеться про розуміння того, як понад 90 відсотків видів тварин досягли такої фізичної будови, яку вони мають сьогодні.

«Існування майже всіх тварин, яких ми бачимо навколо себе, може бути пов’язане з винайденням наскрізного кишківника», — сказав Макс Телфорд, молекулярний біолог з Університетського коледжу Лондона, який не брав участі в дослідженні, в інтерв’ю New Scientist.

Він сказав, що дані Гейнола «прекрасні і дуже переконливі».

«Я працюю з ксенотурбеллою вже давно, і той факт, що ми ніколи не помічали у неї гонопори, є надзвичайним», — додав Телфорд.

Але хоча X. bocki виявив нові цікаві підказки про те, як еволюціонував анус, Телфорд не вважає, що цей вид насправді пов’язаний зі спільним предком, якого шукає Гейнол. Він припускає, що давні родичі X. bocki насправді мали анус із з’єднаною гонопорою, але згодом втратили анус, що призвело до такого плану тіла, який ми бачимо у цих черв’яків сьогодні.

Це означає, що X. bocki не є проміжним видом між ранніми медузами і першими тваринами з анусом, а скоріше видом, який еволюціонував після того, як анус вже існував.

Гейнол сказав, що він дотримується власної інтерпретації отриманих результатів, що спричиняє нові дебати в пошуках походження ануса, що тривають.

Нагадаємо, вчені оживили організм, який спав на дні моря понад 7 тисяч років. Стародавні водорості, що пробули на дні Балтики понад 6 тисяч років, ожили.