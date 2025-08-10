Виявлено сліди вибуху, який знищив давню цивілізацію

Зіткнення з астероїдом. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Нове дослідження в американському штаті Луїзіана підтверджує теорію про те, що 12 800 років тому Землю бомбардували фрагменти гігантського небесного тіла, що було частиною метеорного потоку Таурид. За одією з теорій цей катаклізм знищив давню розвинену цивілізацію.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Учений-кометолог доктор Аллан Вест вважає, що що озеро довжиною 300 метрів та западина в Перкінсі можуть бути першим кратером, виявленим унаслідок повітряного вибуху цієї епохи.

Внаслідок падіння тисяч розжарених уламків камінь на поверхні планети перетворювався на скло, вкраплення якого були виявлені у западині в штаті Луїзіана.

Радіометричне датування та електронна мікроскопія датують подію межею молодшого дріасу – 12 800 років тому. Цей період характеризується різким похолоданням та масовими вимираннями фауни.

Вест вважає, що зіткнення комети на довгі місяці затемнило небо пилом і сажею, повернувши світ до умов льодовикового періоду.

Автор теорії про існування в дольодовиковий період розвиненої цивілізації Гренгок вважає цей катаклізм причиною її занепаду.

«Під час льодовикового періоду існувала культура з розвиненою астрономією, знанням розмірів Землі і навіть вирішеною проблемою довголіття», - стверджує дослідник.

За його словами, 12 800 років тому потік Таурид, який включав масивну комету, можливо, понад 100 кілометрів завширшки, перетнув шлях Землі.

Коли небесне тіло розірвалося під час входження в атмосферу, численні повітряні вибухи від об'єктів розміром від Великої піраміди до цілих міст вразили місця по всьому світу.

Доктор Вест стверджує, що докази вказують на значне зіткнення, яке сталося 12 800 років тому і спричинило масштабні руйнування, але сама комета не вдарилася об Землю.

«Ця подія була величезною, еквівалентною одночасному вибуху тисяч або навіть десятків тисяч ядерних бомб», – пояснив науковець.

Це, на думку дослідників, стало причиною вимирання багатьох видів мегафауни, включаючи мамонтів та шаблезубих тигрів.

Науковці припускають, що такі вибухи з руйнівною силою ядерної зброї можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Вест попереджає, що якби подібна подія сталася сьогодні, це могло б мати катастрофічні наслідки.

«Тоді на Землі жило менше мільйона людей. Сьогоднішні мільярди страждатимуть неймовірно, мільйони можуть померти, врожаї загинуть, супутники та електричні мережі будуть знищені», - наголосив він.

Нагадаємо, масштабне історичне дослідження 5000 років цивілізації, в якому проаналізовано крах понад 400 суспільств, доводить, що людство рухається до самознищення.