Вчені навчились збирати інормацію з видиху китів / © Associated Press

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Зазвичай, щоб отримати ДНК кита, дослідникам доводиться наближатися до нього на човні та брати невеликий зразок шкіри й жиру спеціальним дротиком. Але тепер для цього може вистачити навіть одного видиху тварини. Учені використали невеликі безпілотники, які збирають краплі біологічного матеріалу просто з повітря над водою.

Про це пише Popular Science.

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Як дрон збирає слиз із китового видиху

Під час спливання кити видихають повітря через спеціальні отвори на верхівці голови — дихала. Разом із повітрям у навколишнє середовище потрапляють краплі вологи, слиз та інший біологічний матеріал із дихальних шляхів. Саме їх науковці й використовують для генетичного аналізу.

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Для збору зразків команда дослідників зі Шотландії, Данії та Канади обладнала невеликі дрони стерильними чашками Петрі. Безпілотник пролітав крізь струмінь видиху одного горбатого кита, а краплі осідали на поверхні посудин. Під час одного спливання тварина зазвичай робить від одного до шести видихів.

Так вдалося зібрати 58 зразків від 26 горбатих китів біля узбережжя Британської Колумбії в Канаді. Дослідники також повторно брали зразки в тих самих особин протягом двох років, щоб перевірити, чи збігаються отримані генетичні дані.

На відміну від традиційної біопсії, такий спосіб не потребує фізичного контакту з твариною. Науковці не брали зразків у китів, які відпочивали, а польоти припиняли, якщо помічали будь-яку реакцію на дрон. Понад третину зразків вдалося отримати взагалі без човнів — безпілотники запускали просто з берега.

Що вдалося дізнатися з одного видиху

Дослідники порівняли результати аналізу китового слизу з генетичними даними, отриманими раніше за допомогою традиційних біопсій. Оцінки генетичного різноманіття виявилися дуже схожими. Це підтвердило, що новий метод може бути надійною альтернативою травматичнішому способу збору матеріалу.

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За допомогою ДНК із видиху науковці змогли визначити стать кожного дослідженого кита та виявили три раніше не описані варіанти мітохондріальної ДНК. Вони можуть допомогти встановлювати родинні зв’язки між тваринами.

Ще одна цікава подробиця: приблизно 16% ДНК у зразках походили від мікроорганізмів, які живуть у дихальних шляхах китів. Це означає, що звичайний видих може розповісти не лише про генетику тварини, а й про її респіраторний мікробіом — спільноту бактерій та інших мікроорганізмів, пов’язаних із дихальною системою.

Навіщо це потрібно для захисту китів

Генетичні дослідження допомагають визначати стан популяцій, оцінювати різноманітність генів і виявляти близькоспоріднене схрещування. Останнє особливо важливо для невеликих або ізольованих груп тварин, адже обмежене генетичне різноманіття може знижувати їхню здатність пристосовуватися до змін довкілля.

Досліджена популяція північнотихоокеанських горбатих китів поки демонструє мало ознак нещодавнього близькоспорідненого схрещування. Учені також змогли створити один із перших наборів повногеномних даних для цієї популяції. Надалі його планують використовувати, щоб з’ясувати, які кити є родичами, як формуються їхні соціальні зв’язки та чи пов’язані особини, які разом шукають їжу, родинними узами.

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Горбаті кити: незвичайні здібності та поведінка — останні новини

Горбаті кити здатні передавати одне одному навіть складні пісні. У Південному Тихому океані самці іноді повністю відмовляються від звичних мелодій і переймають нові в інших популяцій. Такі музичні зміни можуть поширюватися на тисячі кілометрів: за оцінками дослідників, одна пісня долала відстань від Австралії до Французької Полінезії приблизно за два роки. Це один із найяскравіших прикладів культурного передавання знань серед горбатих китів.

Малюнок на хвості кожного горбатого кита настільки унікальний, що працює майже як людський відбиток пальця. Саме завдяки таким фотографіям науковці змогли встановити, що дві особини здійснили неймовірні подорожі між Австралією та Бразилією, подолавши понад 14 тисяч кілометрів. Для цього дослідники проаналізували понад 19 тисяч зображень, зібраних протягом 40 років, і розкрили рекордні маршрути міграції морських велетнів.

Не менш дивовижною виявилася поведінка самки горбатого кита біля узбережжя Австралії. Після загибелі дитинчати тварина не залишала його тіла, поверталася до нього, розглядала та ніжно торкалася плавником. Дослідники припустили, що це може бути проявом скорботної поведінки. Випадок привернув увагу науковців і до того, наскільки складними можуть бути емоційні та соціальні зв’язки між китами.

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