Вилучена з Біблії заборонена книга викриває шокувальний розкол у вченні Ісуса

Ісус / © pixabay.com

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Давній текст, написаний понад 1600 років тому та вилучений з Біблії, показує Ісуса у зовсім іншому світлі.Йдеться про Євангеліє від Фоми, в якому містяться 114 висловлювань, приписаних Ісусу. Там він постає не як засновник релігії, а як наставник, що навчає духовного прозріння.

Про це пише Mail Online.

Численні цитати з Євангелія від Фоми підтримують думку, що для зв’язку з божественним людині не потрібна церква — достатньо внутрішнього розуміння та самопізнання.

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Попри те, що текст було знайдено в Єгипті ще 1945 року, в останні роки він набув нової популярності в соціальних мережах. Контент-крієйтор Нік Ді Фабіо звернув увагу на те, що деякі дослідники вважають це Євангеліє найдавнішою письмовою збіркою висловів Ісуса.

Ключовий мотив тексту, за словами Ді Фабіо: «Царство — всередині вас» — воно не в обрядах і не в храмах.

Цей підхід суперечив основам, на яких будувалася рання Церква — системі священства, храмів та церковної ієрархії.

У передмові до Євангелія читаємо: «Оце таємничі висловлювання, які сказав живий Ісус, і які записав Дидим Юда Фома». Це свідчить, що автором тексту міг бути апостол Фома — учень, який прославився тим, що сумнівався у воскресінні Ісуса.

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Чому Євангеліє від Фоми вилучили з Біблії?

Причиною виключення цього Євангелія з канонічної Біблії була його концепція спасіння через особисте знання, а не через сліпу віру, що йшло врозріз із вченням офіційної Церкви.

Також важливу роль відіграли суперечки щодо авторства та дати створення тексту.

Ді Фабіо наводить деякі з висловів, які, за його словами, «шокували теологів протягом століть», зокрема:

«Розщепи дерево — і я там».

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«Хто знайде тлумачення цих висловлювань, той не скуштує смерті».

Він зазначає, що такі фрази вказують на всюдисущість Ісуса і на те, що основна мета — не підкорення, а духовне пробудження.

Євангеліє було виявлене поблизу Наг-Хаммаді у глиняному глечику, що, на думку Ді Фабіо, могло бути спробою приховати вчення, щоб «не повернути духовну силу назад до окремих людей».

Про що йдеться у Євангелії від Фоми?

На відміну від канонічних Євангелій — від Матвія, Марка, Луки та Івана — які описують події з життя Ісуса, його смерть і воскресіння, Євангеліє від Фоми є збіркою висловлювань без оповідної структури. У тексті відсутні притчі чи історії — лише вислови, приписані Ісусу.

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Дата створення тексту є предметом дискусій: деякі дослідники відносять його до середини I століття, що зробило б його одним з найдавніших джерел, інші — до II століття. Це означає, що Євангеліє від Фоми могло бути написане приблизно у той самий період, що і книги Нового Заповіту — між 50 і 100 роками нашої ери.

Водночас саме вміст тексту викликав обурення в церковних колах, особливо висловлювання 3:

«Якщо ті, хто веде вас, скажуть вам: „Ось, царство — на небі“, тоді птахи неба випередять вас. Якщо скажуть: „Це — у морі“, тоді риби випередять вас. Але царство — всередині вас, і зовні вас».

Хоча схожа фраза «Царство Боже — всередині вас» є і в традиційній Біблії, тут вона має глибший містичний зміст, з акцентом на особистий духовний досвід.

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Цей підхід повністю змінює уявлення про Боже Царство — воно не десь зовні, а є духовною реальністю, що існує в кожному з нас.

Євангеліє починається словами: «І він сказав: Хто знайде тлумачення цих висловлювань, той не скуштує смерті». Науковці вважають, що йдеться про досягнення духовного безсмертя через розуміння прихованих істин.

Разом із Євангелієм від Фоми було знайдено ще 12 давніх текстів — відкриття, яке стало однією з найважливіших археологічних подій XX століття. Ці книги, написані грецькою мовою на пергаменті, знайшов єгипетський фермер Мухаммад аль-Самман у глечику з глиняного посуду. Серед них — Євангеліє від Пилипа, Євангеліє Істини, Апокриф Івана та Апокаліпсис Павла — жоден з яких так і не увійшов до канонічної Біблії.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що Біблія створювалася протягом тривалого часу, а її авторами, ймовірно, були понад 40 осіб. Однак точно визначити всіх авторів складно, оскільки кожна книга має свою історію походження.

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До слова, у позабіблійному християнському тексті — Євангелії від Никодима згадується ім’я римського солдата Лонгіна, який, за легендою, завдав розіп’ятому на хресті Ісусу останнього смертельного удару списом.