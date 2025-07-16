"Вимерлий" птах повернувся: знайдено пернатого, якого вважали зниклим 50 років

Ківі / © Getty Images

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У Новій Зеландії вперше за 50 років знайшли живого представника надзвичайно рідкісного підвиду ківі — птаха Pukupuku, відомого також як карликовий або плямистий карликовий ківі.

Про це пише Bild.

За повідомленням місцевої служби охорони природи, самку цього унікального птаха випадково помітив мисливець на західному узбережжі Південного острова.

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Ківі — це не лише національний символ Нової Зеландії, а й найменші у світі птахи, що не літають. Їм притаманний слабкий зір, постійні проблеми з диханням через закладений ніс і характерний різкий запах.

Після отриманого повідомлення про місце знахідки туди вирушив рейнджер Іен Грем разом із навченим собакою на кличку Брю.

«Я почув крики ківі першої ж ночі і одразу зрозумів: вони не такі, як в інших видів», — поділився Грем.

Протягом кількох днів він досліджував гірську місцевість, допоки не натрапив на самку птаха і зібрав кілька її пір’їн для подальшого аналізу.

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Очільниця організації Kiwi Recovery Group Емілі Кінг назвала це відкриття майже дивом, адже востаннє цей вид ківі спостерігали на материку ще 1978 року. Відтоді всі спроби його відшукати були марними. Нова знахідка дає надію, що карликових ківі ще можливо врятувати від остаточного зникнення.

Знайдений у Новій Зеландії ківі / © Bild

До слова, у Новій Зеландії розпочали проєкт із відновлення доісторичних птахів, які мешкали поруч із людьми ще менш як 1000 років тому, але згодом були повністю знищені. Йдеться про моа — велетенських безкрилих птахів, що протягом мільйонів років були ключовою частиною екосистеми острова.