Вимірювання часу виходить на новий рівень: вчені вперше створили ядерні годинники

Фізики створили перші у світі годинники, що працюють на атомних ядрах / © Associated Press

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Дві незалежні дослідницькі групи у Відні (Австрія) та Пекіні (Китай) створили працездатні прототипи ядерних годинників на основі торію-229. На відміну від уже звичних атомних годинників, ці прилади відстежують не переходи електронів, а зміни енергетичного стану самого атомного ядра.

Про це пише Nature.

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Як працюють ядерні годинники

Найточнішими вимірювачами часу протягом десятиліть залишалися атомні годинники. Їхній принцип роботи ґрунтується на переходах електронів між енергетичними рівнями атомів або іонів.

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Ядерні годинники використовують інший механізм: переходи, що відбуваються безпосередньо в ядрах атомів.

У Nature зазначають, що для окремих застосувань потрібні ще точніші пристрої для вимірювання часу. Нові годинники розглядають як перспективну основу для наступного покоління часових стандартів.

Попри прорив, ядерним годинникам ще належить наздогнати й перевершити атомні. За оцінками дослідників, нинішній прототип може накопичити похибку близько однієї секунди за 30 мільйонів років. Це приблизно у 10 разів гірше, ніж у цезієвих атомних годинників, які зараз визначають офіційне поняття секунди.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа презентувала нову стратегію, яка передбачає розвиток ядерної енергетики у космосі. Згідно з документом Білого дому, Пентагон може продемонструвати роботу орбітального ядерного реактора вже до 2031 року.

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