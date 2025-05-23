Випорожнення пінгвінів можуть пом’якшити зміну клімату на планеті

Пінгвіни в Антарктиді / © Національний антарктичний науковий центр

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Пінгвіни можуть відігравати вирішальну роль у стабілізації клімату Антарктиди та загалом нашої планети. Аміак, який міститься у їхніх випорожненнях, сприяє конденсації водяної пари і утворенню хмар, які вповільнюють танення льоду.

Такий висновок зробили науковці Інституту досліджень атмосферних та земних систем Гельсінського університету під керівництвом Метью Бойєра, повідомляє ABC News.

Згідно з дослідженням, пінгвіни, ключовий вид в Антарктиді, є «основними джерелами» аміаку. Коли аміак реагує з газами, що містять сірку, яка виділяється фітопланктоном в океані, це збільшує утворення аерозолів, які надають водяній парі поверхню для конденсації та призводять до утворення хмар.

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Своєю чергою хмари можуть діяти як ізоляція в атмосфері, допомагаючи знизити температуру поверхні, а це запобігає таненню морського льоду.

За словами Бойєра, запах аміаку досить виразний поблизу колоній пінгвінів.

Дослідники провели два місяці, з січня по березень 2023 року, вимірюючи концентрацію аміаку в повітрі поблизу колонії з 60 000 пінгвінів Аделі на базі Марамбіо в Антарктиді. Вони спостерігали, що коли вітер дув з напрямку колонії, концентрація аміаку зростала більш ніж у 1000 разів вище базового значення.

Концентрація аміаку залишалася більш ніж у 100 разів вищою за базовий рівень навіть після того, як пінгвіни мігрували з цього району, оскільки залишені екскременти продовжували виділяти аміак, відзначають дослідники.

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Екскременти, ймовірно, допомагають зменшити вплив зміни клімату на континент, що ще раз підкреслює необхідність захисту місцевих екосистем та біорізноманіття, які мають вирішальне значення для пом’якшення наслідків зміни клімату.

«Ми продемонстрували, що існує глибокий зв’язок між екосистемними процесами — активністю океанічного фітопланктону, а також пінгвінами — та атмосферними процесами, які можуть впливати на місцевий клімат», — сказав Бойєр.

За словами Бойєра, оскільки місцевий клімат в Антарктиді змінюється та розвивається, це впливатиме на кліматичні системи в решті світу.

Лід, океан та екосистеми Антарктиди відіграють вирішальну роль у регулюванні глобальної температури, кажуть вчені.

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Нагадаємо, впродовж багатьох років площа морської криги навколо Антарктиди коливалася між стабільними літнім мінімумом і зимовим максимумом. Але 2016 року все змінилося, і лід почав стрімко танути. Тепер вчені не впевнені, чи зможе ситуація стабілізуватися.