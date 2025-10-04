ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дирижабль S1500

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв
Дирижабль S1500

Випробувано найбільшу в світі надувну вітротурбіну, що літає — фото, подробиці

Тестовий політ відбувся у Китаї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Дирижабль S1500, найбільший у світі вітрогенератор, що літає, нещодавно став першим у своєму роді пристроєм, що згенерував один мегават потужності під час тестового польоту.

Про це пише Oddity Central.

Вітрові турбіни вже є значною частиною великої ставки Китаю на відновлювану зелену енергію, але азійська країна завжди прагне знизити вартість і підвищити ефективність своїх установок. Так з'явилася універсальна надувна турбіна, здатна швидко переміщатися, виробляючи при цьому значні обсяги електроенергії.

Плавуча вітроенергетична система S1500 заввишки з 13-поверховий будинок і завдовжки з баскетбольний майданчик. Вона схожа на гігантський плавучий авіаційний двигун і здатна працювати на висоті до 1 500 метрів, де вітер швидший і стабільніший, ніж на рівні традиційних веж (приблизно 200 метрів).

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Розроблена пекінською компанією Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd., найбільша у світі вітрова турбіна, що літає, має основний газовий мішок, наповнений гелієм, з кільцевим крилом, яке утворює гігантський повітропровід, що використовує стабільні висотні вітри для приведення в рух ротора. За допомогою 12 генераторів потужністю 100 кіловат, геніальна енергогенеруюча система стабільно передає електроенергію на землю через прив'язувальні кабелі.

Однією з головних переваг лежачих турбін є те, що вони не потребують будівництва великих металевих веж і роторів, що може знизити вартість кіловат-години на 30%. Надувна конструкція також робить їх надзвичайно легкими для переміщення на великі відстані.

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Пекінська компанія Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd. планує розпочати масове виробництво вітрових турбін S1500 з наступного року, але попереду ще багато викликів, які необхідно подолати, наприклад, нормативно-правова база та стандарти безпеки, демонстрація стабільності роботи установки в екстремальних погодних умовах, а також довговічність її компонентів.

"Ми сподіваємося, що повітряна вітроенергетика стане важливою складовою доступної зеленої електроенергії", - сказав Дун Тяньруй, генеральний директор компанії Eijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd.

Нагадаємо, cтворено мобільну електростанцію, яка живить побутові прилади без електрики тиждень.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie