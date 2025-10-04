Реклама

Дирижабль S1500, найбільший у світі вітрогенератор, що літає, нещодавно став першим у своєму роді пристроєм, що згенерував один мегават потужності під час тестового польоту.

Про це пише Oddity Central.

Вітрові турбіни вже є значною частиною великої ставки Китаю на відновлювану зелену енергію, але азійська країна завжди прагне знизити вартість і підвищити ефективність своїх установок. Так з'явилася універсальна надувна турбіна, здатна швидко переміщатися, виробляючи при цьому значні обсяги електроенергії.

Плавуча вітроенергетична система S1500 заввишки з 13-поверховий будинок і завдовжки з баскетбольний майданчик. Вона схожа на гігантський плавучий авіаційний двигун і здатна працювати на висоті до 1 500 метрів, де вітер швидший і стабільніший, ніж на рівні традиційних веж (приблизно 200 метрів).

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Розроблена пекінською компанією Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd., найбільша у світі вітрова турбіна, що літає, має основний газовий мішок, наповнений гелієм, з кільцевим крилом, яке утворює гігантський повітропровід, що використовує стабільні висотні вітри для приведення в рух ротора. За допомогою 12 генераторів потужністю 100 кіловат, геніальна енергогенеруюча система стабільно передає електроенергію на землю через прив'язувальні кабелі.

Однією з головних переваг лежачих турбін є те, що вони не потребують будівництва великих металевих веж і роторів, що може знизити вартість кіловат-години на 30%. Надувна конструкція також робить їх надзвичайно легкими для переміщення на великі відстані.

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Пекінська компанія Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd. планує розпочати масове виробництво вітрових турбін S1500 з наступного року, але попереду ще багато викликів, які необхідно подолати, наприклад, нормативно-правова база та стандарти безпеки, демонстрація стабільності роботи установки в екстремальних погодних умовах, а також довговічність її компонентів.

"Ми сподіваємося, що повітряна вітроенергетика стане важливою складовою доступної зеленої електроенергії", - сказав Дун Тяньруй, генеральний директор компанії Eijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd.

Нагадаємо, cтворено мобільну електростанцію, яка живить побутові прилади без електрики тиждень.