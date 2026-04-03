Вирощує потомство на спині: вчені відкрили нову жабу з унікальною сумкою

Жаба Gastrotheca mittaliiti. Фото: Zootaxa

У перуанській Амазонії науковці відкрили новий вид мініатюрної сумчастої жаби, яка виношує яйця у спеціальній кишені на спині. Амфібія отримала назву Gastrotheca mittaliiti та відрізняється незвичним способом розмноження.

Про це повідомило видання Phys.org.

Жабу знайшли в гірській екосистемі регіону Амазонас поблизу кордону з Еквадором. Дорослі особини мають довжину лише 2,7–3,3 сантиметра, яскраво-зелене забарвлення та характерні невеликі виступи на спині. Точна чисельність виду в природі наразі невідома.

На відміну від більшості жаб, які відкладають ікру у воду, цей вид розвиває потомство у спеціальній спинній «сумці». Завдяки цьому ембріони проходять розвиток без прив’язки до водного середовища.

Дослідники зазначають, що нововиявлена амфібія вже перебуває під загрозою. Її середовище існування потерпає від кліматичних змін, а також від пожеж, які виникають під час розчищення лісів під сільське господарство.

Як наголосив директор Науково-дослідного інституту сталого розвитку Сеха де Сельва Мануель Оліва, це відкриття підкреслює велике біорізноманіття регіону. За його словами, подальші дослідження можуть виявити ще багато невідомих науці видів.

