Вивернута навиворіт Сонячна система спантеличила вчених — такого вони ще не бачили

Це відкриття суперечить існуючим теоріям і вказує на те, що система сформувалася незвичайним чином.

Учені відкинули кілька сценаріїв і дійшли висновку, що, ймовірно, планети формувалися поодинці

Учені відкинули кілька сценаріїв і дійшли висновку, що, ймовірно, планети формувалися поодинці / © Associated Press

Астрономи відкрили зірку з планетами, які розташовуються в незвичайному порядку. Система сформувалася небаченим раніше способом.

Про це повідомляє Science Alert.

У Сонячній системі найближчі чотири планети до зірки — невеликі кам’янисті світи, а ті, що розташовані далі, — газові гіганти. І вчені вважали, що такий розподіл планет постійний у Всесвіті.

Однак подальші спостереження за допомогою обсерваторії «Хеопс» виявили четверту планету, яка розташована далі в системі, і вона — кам’яниста.

«Це робить систему вивернутою навиворіт, з порядком планет: кам’янисті-газоподібні-газоподібні-і знову кам’янисті. Кам’янисті планети зазвичай не утворюються так далеко від своєї зірки», — сказав провідний автор дослідження Томас Вілсон.

Нагадаємо, учені з’ясували, що на Венері може існувати гігантська підземна структура, висічена вулканічною активністю. Якщо її існування підтвердиться, це буде друга лавова трубка, про існування якої відомо на Венері.

