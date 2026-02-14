Учені відкинули кілька сценаріїв і дійшли висновку, що, ймовірно, планети формувалися поодинці / © Associated Press

Астрономи відкрили зірку з планетами, які розташовуються в незвичайному порядку. Система сформувалася небаченим раніше способом.

Про це повідомляє Science Alert.

У Сонячній системі найближчі чотири планети до зірки — невеликі кам’янисті світи, а ті, що розташовані далі, — газові гіганти. І вчені вважали, що такий розподіл планет постійний у Всесвіті.

Однак подальші спостереження за допомогою обсерваторії «Хеопс» виявили четверту планету, яка розташована далі в системі, і вона — кам’яниста.

«Це робить систему вивернутою навиворіт, з порядком планет: кам’янисті-газоподібні-газоподібні-і знову кам’янисті. Кам’янисті планети зазвичай не утворюються так далеко від своєї зірки», — сказав провідний автор дослідження Томас Вілсон.

