ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Визначено ключову умову для подорожей в часі — дослідження

Теоретично подорож у часі буде можливою, якщо ми зможемо рухатися з надсвітловою швидкістю. Але на практиці реалізувати це поки що неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Подорож в часі теоретично можлива у космосі

Подорож в часі теоретично можлива у космосі

Двоє фізиків з Університету Квінсленда в Австралії нещодавно запропонували модель для вивчення гіпотетичних подорожей у часі. Вони доопрацювали так звану теорію Алькуб’єрре, згідно з якою у космосі можна переміщатися з надсвітловою швидкістю.

Про це пише Popular Mechanics.

Як відомо фізика нашого простору-часу не дозволяє рухатися у Всесвіті швидше за швидкість світла.

Однак, понад 30 років тому мексиканський фізик-теоретик Мігель Алькуб’єрре запропонував теоретичне вирішення цієї проблеми за допомогою варп-двигуна, який викривляє простір-час.

Двигун Алькуб’єрре створює свого роду міхур навколо космічного корабля, стискає простір-час перед кораблем і розширює його позаду нього. Таким чином космічний корабель залишається нерухомим, а переміщається сама бульбашка з надсвітловою швидкістю.

У новому дослідженні фізики запропонували подорожувати в часі, використовуючи дві «бульбашки Алькуб’єрре» або особливий випадок обертового простору-часу.

Дослідники використали ідею математика Курта Геделя про простір-час, що допускає замкнуті часоподібні криві. Ця ідея є частиною особливого рішення стійкої системи рівнянь Альберта Ейнштейна.

У дослідженні вчені стабілізують один вимір простору-часу Алькуб’єрре, прив’язуючи його до координат у бульбашці, перетворюючи замкнені часоподібні криві на складні фігури, звані геодезичними колами.

За словами вчених, такі замкнуті часоподібні криві ідеально підходять для вивчення ситуацій, у яких частинка взаємодіє зі своїм минулим або майбутнім «я» і може слугувати майданчиком для дослідження класичних і квантових моделей подорожей у часі в рамках загальної теорії відносності.

Нагадаємо, науковці у Швеції створили експериментальну платформу, яка дозволяє спостерігати фундаментальні сили, що пов’язують найдрібніші об’єкти у Всесвіті.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie