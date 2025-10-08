Виживання під загрозою: снігові барси можуть назавжди зникнути з лиця Землі

Сніговий барс / © Вікіпедія

Снігові барси, або ірбіси, що мешкають у горах Центральної та Південної Азії, опинилися на межі зникнення. Нове дослідження показало: у всіх регіонах їхнього поширення ці хижаки мають вкрай низьку генетичну різноманітність — незалежно від популяції.

Про це повідомило видання PHYS.org.

Генетичний аналіз виявив, що всі снігові барси надто схожі між собою, що ставить під загрозу їхню здатність адаптуватися до змін клімату та впливу людини.

Науковці дослідили 41 зразок ДНК — 35 від диких барсів і шість від тварин, що живуть у зоопарках. Це найбільше генетичне дослідження виду: раніше повністю було секвеновано лише чотири геноми.

З’ясувалося, що популяція ірбісів протягом сотень тисяч років залишалася невеликою й стабільною, тому генетична різноманітність у них не розвинулася. На відміну від гепардів чи флоридських пум, які пережили різке скорочення чисельності, у снігових барсів це сталося поступово — через історично низьку кількість особин.

Нині у дикій природі залишилося менше ніж 8 тисяч снігових барсів. Вони населяють 12 країн, серед яких Афганістан, Непал і Тибет.

Попри це, вчені помітили позитивний момент: у процесі передачі генів у ірбісів рідше виникають дублікати шкідливих мутацій. Це свідчить про природне «очищення» популяції — тварини з небезпечними змінами в ДНК рідше виживають і не залишають потомства. Саме це певний час допомагало виду залишатися життєздатним навіть за малої чисельності.

Однак така стабільність не вічна. Кліматичні зміни, зменшення ареалу, людська діяльність і браконьєрство можуть виявитися фатальними для виду з таким обмеженим генетичним потенціалом.

Дослідники планують розширити вибірку, щоб точніше оцінити стан популяцій і створити ефективні програми збереження ірбісів — ключового виду для гірських екосистем.

Снігові барси підтримують баланс природи, контролюючи чисельність гірських копитних — тибетських баранів, сибірських козерогів та інших. Їхнє зникнення стане сигналом катастрофічних змін у гірських екосистемах.

