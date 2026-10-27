Виживуть лише чотири професії: Білл Гейтс шокував тривожним прогнозом про наступ ШІ

Гейтс зробив тривожний прогноз щодо ШІ / © Associated Press

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що лише чотири професії переживуть поглинання ШІ. Його компанія пропонує добровільне звільнення 60 000 своїх співробітників у межах економічної ефективності, що стимулюється штучним інтелектом.

Про це пише LADbible.

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Microsoft, яка минулого року отримала 133,75 мільярда доларів прибутку (на 31% більше, ніж у 2025 році), має понад 220 000 працівників по всьому світу. Близько 60 000 співробітників отримають пакети допомоги за добровільне звільнення.

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«Ця пропозиція буде доступна для відповідних співробітників у командах-учасниках у Канаді, Індії, Великій Британії та Сполучених Штатах на рівні 70 і нижче», – заявили у Microsoft.

Директор з персоналу компанії Емі Коулман додала: «Це обмежена в часі добровільна програма, яка надає тим, хто відповідає вимогам, можливість залишити Microsoft, отримавши фінансову підтримку та ресурси для планування кар’єри».

Зазначається, що відповідні співробітники отримають електронний лист із посиланням на деталі своєї пропозиції добровільного звільнення протягом наступних кількох годин.

Гейтс раніше заявив, що лише кодери, біологи, працівники енергетики та професійні спортсмени переживуть захоплення ШІ.

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«Знаєте, як бейсбол. Ми не захочемо дивитися, як комп’ютери грають у бейсбол», — сказав він.

На запитання, «чи знадобляться нам люди», бізнесмен відповів: «Не для більшості речей — це ми вирішимо. Тож будуть деякі речі, які ми залишимо для себе, але з погляду створення речей, переміщення речей та вирощування їжі, з часом це будуть фактично розв’язані проблеми».

Водночас Ілон Маск вважає, що протягом наступного десятиліття з'явиться щонайменше один мільярд роботів, що вони будуть продуктивнішими, ніж усе людство.

«Через 10 років, я б сказав, що існує понад мільярд людиноподібних роботів. Продуктивність на одного робота, ймовірно, буде вп'ять разів більшою, ніж у людини», – сказав засновник SpaceX на саміті G20 2026 року в Північній Кароліні.

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Минулого року Microsoft опублікувала список 40 професій, які найбільше ризикують бути захопленими штучним інтелектом. Однак список показує, наскільки добре штучний інтелект виконує складні завдання у межах професій, а не здатний виконувати всю роботу самостійно.

Небезпека через ШІ — останні новини:

Раніше Білл Гейтс попередив про небезпеку ШІ. На його думку, вже 2026 року найбільш помітною загрозою стануть кібератаки, адже злочинці можуть використовувати ШІ для вимагання грошей, маніпуляцій на фінансових ринках та інших протиправних дій.

Також він стверджував, що ШІ може «спричинити мільярд смертей», якщо ця розумна технологія потрапить не до тих рук. Ще усе залежить від того, наскільки ефективними будуть механізми контролю.

Бізнесмен також попередив, що штучний інтелект може ускладнити та зробити небезпечнішим для людей розрізнення між вченими з добрими намірами, які працюють над життєво важливими ліками, та зловмисниками, які створюють біологічну зброю. За його словами, розвиток штучного інтелекту має супроводжуватися запобіжниками та зовнішнім контролем.

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