Вже 1890 апаратів: SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Це вже 33 вивід на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту партію із 48 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це заявила компанія-розробник SpaceX, пише "Інтерфакс".

Також Falcon 9 також вивела на орбіту два нових супутники геопросторової розвідки американської компанії BlackSky, які, в тому числі виконуватимуть завдання на користь Пентагону та розвідслужб США.

Це вже 33 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та 17 у поточному році. Попередню партію з 51 супутника Starlink було запущено 13 листопада.

Орбітальне угруповання SpaceX тепер складається із 1890 космічних апаратів. Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

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Багаторазовий перший щабель американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже вдев'яте, приблизно через дев'ять хвилин після старту здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, яка знаходилася в Атлантиці приблизно 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Спеціальне рятувальне судно SpaceX має виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відокремлення ракети спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу, а згодом — з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробувань протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, за якими можна проводити моніторинг.

Водночас американські військові зауважували, що в результаті випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч дрібніших уламків, відстежити які буде неможливо.

Крім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку астронавтів та космонавтів на МКС".

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