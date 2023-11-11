Взимку Ель-Ніньйо досягне свого піка: це принесе сніжні бурі та шторми

Дослідники вважають, що кліматичне явище в Тихому океані стане набагато сильнішим у зимові місяці — це позначиться на кліматі планети.

Уперше за чотири роки планета вступає в зиму, коли Ель-Ніньйо панує в Тихому океані, а отже, за словами дослідників, на нас потенційно чекає ще більша кількість екстремальних погодних явищ.

Про це пише Forbes.

Попередній найсильніший Ель-Ніньйо спостерігався 2016 року, проте вчені вважають, що нинішній матиме більший вплив на кліматичну систему Землі. Метеорологи прогнозують, щойно Ель-Ніньйо досягне повної сили, а це, як очікується, станеться взимку. На нас чекають сніжні зими в Скелястих горах, шторми та волога погода на півдні та більш посушливі умови на північному заході.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вже заявило, що рік став рекордним з погодними явищами та екстремальними температурами, які обійшлися світовій економіці в мільярди доларів. У результаті дослідники наполягають, що урядам необхідно стежити за зимовим прогнозом, оскільки Ель-Ніньйо може стати свого роду "дикою картою для зимового періоду".

Відомо, що сильні Ель-Ніньйо зазвичай сприяють теплішій зимі в США та інших регіонах, тоді як слабші та помірніші — сприяють холоднішій та сніжнішій зимі. Оскільки цієї зими планета вступає у владу Ель-Ніньйо, якою буде погода залежить від того, чи зможе воно досягти свого піка, чи ні. Науковці також зазначають, що якщо Ель-Ніньйо все ж таки досягне свого піка, на нас, імовірно, чекає повсюдне потепління, однак якщо воно ослабне або досягне піка раніше грудня, ризик повсюдного похолодання можливий пізнішою зимою.

Вчені наполягають, що сьогодні нам необхідно стежити за тим, як Ель-Ніньйо розвиватиметься в Тихому океані, адже саме від нього багато в чому залежить погода, яка чекає на нас цієї зими.

Довідка:

Ель-Ніньйо являє собою подію, що спричиняє потепління океану, яке, як правило, відбувається кожні 2-7 років у східній частині океану. Настання Ель-Ніньйо спричиняє не тільки потепління океану, а й підвищення температури повітря по всьому світу.

Ель-Ніньйо 2023 року може стати "історичним епізодом". Річ у тім, що дослідникам необхідно побачити п'ять послідовних тримісячних середніх значень, що перевищують середній поріг, перш ніж ці періоди вважатимуться "історичним епізодом Ель-Ніньйо".

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