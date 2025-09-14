Windows 10 залишився місяць життя: користувачів попередили про завершення підтримки

Комп’ютер / © Pixabay

Користувачам операційної системи Windows 10 залишилося 30 днів, аби підготуватися до завершення безкоштовної підтримки. Після 14 жовтня 2025 року Microsoft припинить випускати для цієї ОС оновлення безпеки та нові функції.

Про це повідомляє видання Daily Express.

Хоча сама система продовжить працювати й комп’ютери не вимкнуться, відсутність оновлень означатиме серйозні ризики: пристрої залишаться вразливими до вірусів, кібератак та помилок у роботі.

«Нагадування за 30 днів: підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Жовтневе оновлення безпеки 2025 року стане останнім доступним оновленням. Після цієї дати пристрої з цією версією більше не отримуватимуть щомісячних оновлень безпеки та попередніх оновлень, що містять захист від найновіших кіберзагроз», — йдеться у повідомленні.

Для тих, хто не може перейти на Windows 11 через технічні обмеження або не планує купувати новий ПК, компанія запропонувала альтернативу — програму Extended Security Updates (ESU). Вона дозволить отримувати критично важливі оновлення безпеки ще протягом трьох років. Вартість підписки складе $30 на рік для домашніх користувачів.

«Ми розуміємо, що деяким користувачам може знадобитися більше часу для переходу на новий комп’ютер з Windows 11 або Copilot+ PC. У цей перехідний період ви можете вжити заходів для захисту свого наявного пристрою. Вперше ми запускаємо програму розширених оновлень безпеки (ESU) і для особистого використання. Для споживачів вона буде доступна як річний варіант вартістю 30 доларів. Реєстрація у програмі відкриється ближче до завершення підтримки у 2025 році».

Водночас у компанії наголосили, що ESU не забезпечить користувачів новими функціями чи виправленням помилок, а лише мінімальним рівнем захисту. Microsoft рекомендує якнайшвидше переходити на Windows 11 або купувати нові пристрої з цією системою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft припинить роботу OneNote на пристроях із Windows 10.