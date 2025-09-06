ТСН у соціальних мережах

Xiaomi припиняє підтримку 6 популярних моделей: які смартфони втратять оновлення

Власникам шести моделей Xiaomi варто подумати про заміну смартфона.

У вересні поточного року корпорація Xiaomi оголосила про завершення програмної підтримки для шести своїх широко поширених моделей смартфонів.

Про це пише GizmoChina.

Це рішення, яке є звичайною практикою в індустрії, сигналізує власникам цих гаджетів про необхідність їх заміни. З 23 вересня вказані пристрої більше не отримуватимуть жодних оновлень операційної системи, а також критичних патчів безпеки, що робить їх більш вразливими до цифрових загроз.

Як інформує профільне видання GizmoChina, список пристроїв, що потрапили під «ембарго» оновлень, включає:

  • Poco M5

  • Xiaomi 11T та Xiaomi 11T Pro

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE

  • Redmi A1 та Redmi A1+

Всі зазначені моделі були досить популярними серед споживачів. Хоча вони продовжать працювати в звичайному режимі, їхня актуальність як сучасних технологічних пристроїв поступово знижується.

Основна загроза — безпека даних

Для більшості користувачів відсутність нових функцій і покращень не є критичною проблемою. Однак, справжня небезпека полягає в припиненні надходження оновлень безпеки. Коли виробник перестає надавати захисні патчі, пристрій стає легкою мішенню для нових кіберзагроз, включно з вірусами, шкідливим програмним забезпеченням та хакерськими атаками. Такі пристрої можуть бути використані для викрадення особистих даних, платіжної інформації та інших конфіденційних відомостей.

Фахівці та експерти з кібербезпеки наполегливо радять власникам цих моделей якомога швидше розглянути варіанти переходу на новіші, актуальніші моделі, які отримують регулярні оновлення. Це єдиний надійний спосіб забезпечити захист своїх особистих даних і зберегти функціональність пристрою на належному рівні.

Завершення життєвого циклу

Рішення припинити підтримку є частиною життєвого циклу будь-якого гаджета. Компанії зосереджують свої ресурси на нових моделях, щоб забезпечити їм якісну і тривалу підтримку. Для користувачів це означає, що пристрої, які вони придбали, з часом стають менш безпечними і функціональними, що є додатковим стимулом для оновлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як зрозуміти, що смартфон скоро зламається та розповідали про неочевидні ознаки, які не можна ігнорувати.

