“Я знайшов динозавра”: доглядач заповідника зробив найбільшу в історії Британії палеонтологічну знахідку

10-метровий скелет “морського дракона” добре зберігся, хоч йому понад 90 мільйонів років.

У природному заповіднику Ратленд, що у Великій Британії, місцевий працівник Джо Девіс виявив скам'янілі рештки десятиметрового морського хижака під назвою іхтіозавр. Ці рептилії населяли планету 250-90 мільйонів років тому.

Про це повідомляє ВВС.

На свою знахідку доглядач заповідника натрапив ще у лютому 2021 року, розчищаючи місцеву водойму. Серед багнюки він побачив якісь виступи на поверхні, схожі на камені. Коли ж він почав розчищати знахідку, то побачив щось схоже на щелепну кістку.

"Я зателефонував до окружної ради і сказав, що, здається, знайшов динозавра", - розповів відкривач.

Більш детальним вивченням зайнялася група палеонтологів. Коли наприкінці літа рівень води у водоймі знизився, розпочалися розкопки. Скам'янілі рештки, як виявилося, належали десятиметровому морському хижакові під назвою іхтіозавр. Ці рептилії населяли планету 250-90 мільйонів років тому.

Часом іхтіозаврів називають "морськими драконами", оскільки вони, як правило, мали дуже великі зуби та очі. Виявлений екземпляр виявився найбільшим серед будь-коли знайдених у Британії.

Палеонтолог з Манчестерського університету доктор Дін Ломакс, який керував розкопками, назвав відкриття безпрецедентним через його розміри та цілісність

Великий блок глини з головою іхтіозавра обережно викопали, покрили гіпсом і в такому вигляді відправили для дослідження.

Нагадаємо, раніше у штаті Міссурі (США) знайшли новий вид динозаврів, який виростав до 10 метрів у довжину. Це - качконосий динозавр Parrosaurus missouriensis.

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