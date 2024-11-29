Ядро Землі може "протікати" залізом: нові наукові відкриття

Залізо з ядра Землі може просочуватися в мантію протягом мільярдів років.

У центрі Землі розташована гігантська тверда металева сфера, оточена шаром рідкого заліза та нікелю, який формує два найглибші геологічні шари планети. Проте ці надзвичайно розпечені метали не завжди залишаються стабільними.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідження 2020 року виявило цікаву гіпотезу: ізотопи заліза можуть проникати в кам'яну мантію Землі на глибині близько 2900 км. Однак добути зразки з таких глибин є надзвичайно складним завданням. Тому науковці звернулися до експериментальних методів і геодинамічного моделювання, щоб відтворити умови, подібні до тих, що панують у глибинних шарах планети, де температура перевищує 2000°C, а тиск є неймовірно високим.

Моделювання показало, що важчі ізотопи заліза мають схильність мігрувати в холодніші ділянки, що, ймовірно, сприяє перенесенню металевого матеріалу з ядра в нижню мантію.

"Якщо це правда, результати свідчать про те, що залізо з ядра просочувалося в мантію протягом мільярдів років", - заявив провідний автор дослідження Чарльз Лешер.

Але це не єдина цікава знахідка, що стосується внутрішніх процесів Землі. Вчені також виявили, що матеріали, які знаходяться в мантії, постійно переміщуються, зокрема вода, яка, ймовірно, потрапляє в глибші шари планети через тектонічні процеси. Дослідження 2014 року показало, що перехідна зона мантії, на глибині від 410 до 660 км, містить водяний мінерал рингвудит, у якому вода знаходиться в молекулярній формі. Згідно з новими підрахунками, вода в мантії може бути втричі більше, ніж в усіх океанах Землі.

Нагадаємо, на Землю впав найменший астероїд в історії.

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