Як домашні кішки опинилися в Китаї: дослідження ДНК розкрило несподівану історію

В Європі вони поширилися близько 3000 років тому, а до Китаю, як свідчать нові дані, потрапили лише у VI столітті нашої ери.

Походження домашніх кішок у Китаї залишається загадкою, проте нове дослідження ДНК показало, що перші коти з’явилися в країні близько 1400 років тому. Вчені припускають, що їх привезли торговці та дипломати, які подорожували Шовковим шляхом.

Про це розповідає Live Science.

Генетичний аналіз стародавніх кішок дозволив встановити, що домашні коти (Felis catus), які походять від африканських диких кішок (Felis silvestris lybica), почали жити поруч із людьми на Близькому Сході приблизно 10 000 років тому. В Європі вони поширилися близько 3000 років тому, а до Китаю, як свідчать нові дані, потрапили лише у VI столітті нашої ери.

"Спочатку кішки вважалися дорогими, екзотичними вихованцями", — пояснив співавтор дослідження Шу-Джин Ло, головний дослідник Лабораторії геномної різноманітності та еволюції Пекінського університету. "Їхня загадкова поведінка, поєднання відчуженості та ласки, додавала їм таємничості".

Близько 600 року нашої ери котів почали транспортувати зі східного Середземномор’я через Центральну Азію у спеціальних клітках та ящиках. Вони потрапляли до Китаю у невеликій кількості й слугували дарами для місцевої еліти.

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Проте ще до появи завезених кішок у Китаї вже існували інші представники котячих. Археологічні знахідки свідчать, що місцеві китайські громади співіснували з леопардовими кішками (Prionailurus bengalensis). Дослідники виявили кістки цих тварин у північно-західній провінції Шеньсі, які датуються 5400 роком до нашої ери. Це вказує на те, що ще в давнину китайці жили поряд з кішками, хоча приручення саме домашнього виду сталося значно пізніше.

Дослідження стало сенсаційним відкриттям, адже раніше вважалося, що домашні коти з’явилися в Східній Азії значно раніше. Тепер вчені мають докази того, що вони прибули до Китаю пізніше, ніж вважалося раніше, і були екзотичними тваринами, якими захоплювалися заможні верстви суспільства.