Як довго людський мозок зможе прожити без кисню: вчені з'ясували

Навіть після того, як дихання і серцебиття припиняються, людина залишається в свідомості приблизно на 2-20 секунд.

Нашому мозку життєво необхідний величезний запас кисню для підтримання крихкого балансу електролітів і мінералів, які несуть електричний заряд і відіграють ключову роль у проведенні електричних імпульсів у нервовій системі людини.

Вчені з'ясували, як довго нам мозок може прожити без кисню, пише Live Science.

За даними дослідників, проблема в тому, що дисбаланс цих електролітів порушує здатність нейронів надсилати повідомлення, оскільки клітини покладаються на натрій і калій, що надходять і виходять із мембран. Цей потік контролюється "помпами" в мембрані нейрона, які працюють неправильно через нестачу кисню. Простими словами, порушення нормальної роботи цих помп призведе до швидкого накопичення води та натрію, що призведе до набряку нейронів. Зазначимо, що точні механізми цього процесу все ще залишаються маловивченими.

Вчений Дені Гонсалес зазначає, що всього 5 хвилин кисневого голодування можуть призвести до коми, судом і загибелі нейронів. Однак більшість людей все ж зможуть відновити значну частину функцій головного мозку людини, якщо лікування буде розпочато вчасно. Водночас за повної нестачі кисню в мозку знадобиться всього декілька хвилин, щоб мозок помер.

Раніше вчені дізналися, чим пахне смерть.

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