Як IQOS та бездимні продукти зменшують шкоду від куріння: дослідження науковців

Як часто ви чули, що крапля нікотину вбиває коня? Чи що нікотин спричиняє онкологію?

Звіт Scientific Updates розвінчав ці та інші міфи, пов'язані з нікотином.

Наслідки куріння можуть спричинити 20 видів та підвидів онкології. Однак нікотин не є причиною їхнього розвитку. Це природна речовина, що міститься в томатах, картоплі, чайному листі та інших продуктах родини пасльонових. Нікотин виробляється і у людській печінці, беручи участь у обміні речовин. У процесі куріння нікотин починає надходити в організм ззовні, і печінка перестає виробляти його самостійно. Так виникає залежність.

Однак у процесі куріння сигарети в організм потрапляє не лише нікотин. Разом із сигаретним димом курець вдихає 6000 небезпечних хімічних речовин, у тому числі канцерогенів. Вони вивільняються у процесі горіння тютюну – температура на кінчику сигарети підвищується до 9000С, що провокує хімічну реакцію. Впливу цих речовин піддається не лише сам курець, а й люди навколо.

Нікотин викликає залежність, але основну шкоду організму завдає не він, а продукти горіння. Для тих курців, які з якихось причин не можуть відмовитись від нікотину, вчені розробили альтернативні продукти, що виключають горіння та дим. Вони доставляють нікотин у кров через шкіру (пластирі) або слизову оболонку (електронні сигарети, системи для електричного нагрівання тютюну). Остання група бездимних продуктів повторює ритуал куріння та зберігає швидкість доставки нікотину в організм, тому такі продукти вважаються найбільш ефективними альтернативами сигаретам при хімічній та психологічній залежності. А аерозоль, що утворюється замість диму, зменшує кількість шкідливих і потенційно шкідливих речовин до 95%.

Щодо пасивного куріння дослідження довели, що використання якісних та перевірених електронних систем у приміщенні не впливає негативно на повітря, а отже, і на людей навколо.

В останньому звіті Scientific Updates зібрано наукові дані про вплив сигарет та нікотинвмісних продуктів на здоров'я людини. Наприклад, під час клінічних досліджень, проведених Luedicke et al. та Haziza et al., в учасників, які перейшли з сигарет на системи для електричного нагрівання тютюну (IQOS), спостерігалося зниження рівня СО у крові вже через 24 години. Це зниження було майже таким самим, як у тих, хто кинув палити. Згідно зі звітом, після переходу на IQOS протягом 1-5 днів у користувачів скоротився вміст окису вуглецю в крові. Після трьох місяців спостерігалося поліпшення функції дихання та полегшення кашлю, зменшення запалення, пов'язаного з курінням, зниження окислювального стресу та рівня холестерину. А після півроку – нормалізувалась функція роботи легень порівняно з періодом, коли користувачі курили сигарети, та знизився загальний ризик для здоров'я.

IQOS у 2020 році отримав статус продукту з модифікованим ризиком від Управління з продовольства та медикаментів (FDA). Управління також видало дозвіл на продаж пристрою в США, зазначивши, що комерціалізація цього продукту може позитивно вплинути на рівень громадського здоров'я. А у жовтні цього року британський уряд дозволив виробникам електронних сигарет проходити ліцензування нарівні з іншими ліками. Це означає, що на державному рівні лікарі можуть виписувати електронні сигарети тим пацієнтам, які не можуть кинути курити звичайні сигарети.

Повна відмова від куріння та нікотину є найкращим рішенням для виключення ризиків розвитку пов'язаних з курінням захворювань. Але якщо кинути неможливо, кожен курець повинен мати достовірну інформацію про альтернативи. Їх використання дозволить зменшити шкоду всім системам організму порівняно з продовженням куріння. Докладніше про властивості бездимних продуктів читайте у матеріалі Liga.net.

Використання IQOS не виключає усіх ризиків. Аерозоль містить нікотин, який викликає звикання. Призначений для використання лише повнолітніми.