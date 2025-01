Як невагомість змінює зір астронавтів: нові відкриття про вплив космічних польотів

Тривале перебування в умовах мікрогравітації спричиняє серйозні зміни в очах астронавтів. Вчені виявили, що під час місій на Міжнародній космічній станції (МКС), які тривають від 6 до 12 місяців, у 70% астронавтів розвивається нейроокулярний синдром, пов’язаний із космічним польотом (SANS). Це може становити серйозну загрозу для майбутніх міжпланетних місій, таких як політ на Марс, який триватиме щонайменше 6 місяців в один бік.

Дослідження: що відбувається з очима в космосі

Вчені провели аналіз даних астронавтів із різних країн, які перебували на МКС від 157 до 186 днів. Було вивчено три ключові показники: жорсткість ока, внутрішньоочний тиск та амплітуду очного імпульсу. Результати дослідження, опублікованого в Journal of Engineering in Medicine and Biology, виявили суттєві зміни:

• Жорсткість ока зменшилася на 33%.

• Внутрішньоочний тиск впав на 11%.

• Амплітуда очного імпульсу знизилася на 25%.

Ці зміни призводили до таких симптомів, як зменшення розмірів ока, змінення фокального поля та набряк зорового нерва.

Як невагомість впливає на кровообіг і зір

Вчені також виявили, що судинна оболонка ока в окремих астронавтів потовщувалася до 400 мікрометрів. Дослідники припускають, що мікрогравітація змінює кровообіг, викликаючи підвищений приплив крові до голови та уповільнення кровообігу в очах. Це може провокувати розширення судинної оболонки, яка живить сітківку, і тривалі зміни механічних властивостей ока.

Окрім того, у невагомості кровообіг може спричиняти ефект гідроудару, коли раптові зміни тиску в кровоносних судинах створюють механічний удар, що змінює структуру тканин ока.

Чи загрожує це астронавтам?

Зміни, виявлені в очах астронавтів, зазвичай не створюють серйозних проблем під час перебування в космосі до 12 місяців. Коригувальні окуляри зазвичай допомагають нормалізувати зір. Однак невідомо, як триваліші місії вплинуть на зір людини.

Попри відносно невеликі ризики під час коротких польотів, космічні агентства занепокоєні можливими наслідками тривалих місій, зокрема польотів на Марс. Науковці припускають, що тривала дія невагомості може викликати серйозні порушення зору, які коригувальні засоби не зможуть виправити. Результати дослідження вкотре наголошують на важливості глибшого вивчення впливу мікрогравітації на організм людини.