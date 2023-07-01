Як перенести листування у WhatsApp на інший смартфон: швидкий спосіб

Зручний спосіб перенести додаток з історією листування WhatsApp на інший смартфон.

У мобільному месенджері WhatsApp відтепер можна перенести історію листування з одного смартфона на інший – необхідно відсканувати QR-код. Дані передаються локально і в зашифрованому вигляді.

Про це у Twitter повідомили розробники додатку.

Як перенести історію листування:

обидва смартфони мають бути активні та підключені до однієї мережі Wi-Fi;

у налаштування месенджера, у в розділі "Чати", вибрати опцію "Перенесення чатів";

просканувати QR-код за допомогою камери нового смартфона.

Функція вже з'явилася в оновлених версіях для iOS і Android.

Розробники попередили, що новий метод перенесення чатів можливий тільки між смартфонами з однією і тією ж операційною системою. Тобто перенести чати з iPhone на Android-смартфон або з Android-смартфона на iPhone наразі не можна.

Нагадаємо, NASA готується видобувати корисні копалини на Місяці.

Читайте також: