Як перенести листування у WhatsApp на інший смартфон: швидкий спосіб

Зручний спосіб перенести додаток з історією листування WhatsApp на інший смартфон.
У мобільному месенджері WhatsApp відтепер можна перенести історію листування з одного смартфона на інший – необхідно відсканувати QR-код. Дані передаються локально і в зашифрованому вигляді.
Про це у Twitter повідомили розробники додатку.
Як перенести історію листування:
- обидва смартфони мають бути активні та підключені до однієї мережі Wi-Fi;
- у налаштування месенджера, у в розділі "Чати", вибрати опцію "Перенесення чатів";
- просканувати QR-код за допомогою камери нового смартфона.
Функція вже з'явилася в оновлених версіях для iOS і Android.
Розробники попередили, що новий метод перенесення чатів можливий тільки між смартфонами з однією і тією ж операційною системою. Тобто перенести чати з iPhone на Android-смартфон або з Android-смартфона на iPhone наразі не можна.
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