Як перевірити, що ваш телефон не прослуховують: декілька надійних методів

На сьогодні смартфон для кожного із нас – звична річ, без якої не можна обійтися. Бо там знаходиться наше повсякдення: контакти, дані, робоча інформація тощо. Тому дуже важливо дбати про безпеку свого пристрою, щоб не турбуватися, що ваші дані «перетікають» в руки третіх осіб. Оскільки разом зі стрімким розвитком технологій зросла тема прослуховування телефонів з метою шахрайства. Як перевірити, що ваш телефон не прослуховується – читайте далі.

Як дізнатися, чи є «прослушка» на телефоні

Щоб зрозуміти, що ви «на гачку», і ваш телефон хтось прослуховує, потрібно звернути увагу на декілька ознак.

Телефон швидко розряджається. Якщо батарея почала швидко сідати, це може бути ознакою того, що є встановлена програма, яка працює у фоновому режимі та відслідковує ваш телефон.

Якщо батарея почала швидко сідати, це може бути ознакою того, що є встановлена програма, яка працює у фоновому режимі та відслідковує ваш телефон. Є перешкоди під час телефонних розмов. Різноманітні сторонні звуки, відлуння чи клацання можуть свідчити про те, що телефон прослуховується і ваші розмови записуються.

Різноманітні сторонні звуки, відлуння чи клацання можуть свідчити про те, що телефон прослуховується і ваші розмови записуються. Стрімке збільшення споживання даних. Якщо відслідковується аномальний стрибок передачі даних в мережі, швидше за все, якась прихована програма чи додаток можуть відправляти вашу особисту інформацію третім особам.

Які комбінації ввести, щоб перевірити: чи прослуховується телефон

Якщо набрати в телефоні певну комбінацію цифр та символів, то можна вберегти свій смартфон від прослуховування та скинути налаштовані шпигунські програми.

*#21# - за допомогою цієї комбінації можна дізнатися: чи не переадресовуються ваші дзвінки та повідомлення. Якщо така програма відстеження підключена до вашого телефону, то на екрані вашого пристрою з’явиться телефонний номер, на який іде вся інформація.

- за допомогою цієї комбінації можна дізнатися: чи не переадресовуються ваші дзвінки та повідомлення. Якщо така програма відстеження підключена до вашого телефону, то на екрані вашого пристрою з’явиться телефонний номер, на який іде вся інформація. #62# - ця комбінація покаже вам, на який номер телефону йдуть перенаправлені виклики та повідомлення, якщо до вас не змогли додзвонитися. Ваш мобільний оператор також встановлює таку програму за замовчуванням – це голосова пошта.

- ця комбінація покаже вам, на який номер телефону йдуть перенаправлені виклики та повідомлення, якщо до вас не змогли додзвонитися. Ваш мобільний оператор також встановлює таку програму за замовчуванням – це голосова пошта. *#002# - це універсальна комбінація цифр та знаків, яка знімає всі несанкціоновані програми для прослуховування вашого телефону.

- це універсальна комбінація цифр та знаків, яка знімає всі несанкціоновані програми для прослуховування вашого телефону. *#06# - якщо ви наберете цей код, вам стане відомий міжнародний ідентифікатор мобільного коду (IMEI) вашого пристрою. Це номер вашого телефону, за яким ви зможете його знайти, якщо апарат викрадуть чи ви його загубите. Свій телефон можна буде знайти навіть з іншою сім-карткою.

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