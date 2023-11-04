Як побудували Великого Сфінкса у Єгипті: вчені розгадали таємницю

Команда вчених з Нью-Йоркського університету пролила світло на походження Сфінкса.

Про це пише Arkeonews.

Один із дослідників припустив, що Великий Сфінкс, можливо, мав більш природне походження, ніж ми думали. На відміну від пірамід, які, очевидно, побудували стародавні єгиптяни, Ель-Баз вважав, що основна форма Сфінкса могла бути результатом вітрів пустелі, які виліпили скелю. Останні штрихи, на його думку, додали вправні каменярі.

Щоб перевірити цю теорію, група дослідників з Нью-Йоркського університету вирішила відтворити умови, які існували близько 4500 років тому, коли побудували Сфінкса. Вони використовували гідродинаміку та глину, щоб імітувати вітрову ерозію, яка могла сформувати культову статую.

Під час експерименту вони помітили, що твердіший, менш ерозійний матеріал всередині глинистих утворень став "головою" лева, а інші риси, такі як "шия", "лапи" і дугоподібна "спина", розвинулися з часом. Ці знахідки дозволяють припустити, що Сфінкс міг виникнути як природна форма рельєфу, подібна до ярдангів — незвичайних скельних утворень, знайдених у пустелях, які формуються з пилу і піску, що приносяться вітром.

Хоча таємниця походження Великого Сфінкса до кінця не розгадана, це дослідження робить нас на крок ближчими до розуміння того, як такі знакові і дивовижні утворення можуть виникати під дією сил природи.

Нагадаємо, у Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний 9-метровий коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей.

Довідка:

Велику піраміду, висота якої становить 146 метрів, побудував на плато Гіза у часи четвертої династії фараон Хуфу або Хеопс, який правив приблизно від 2609 до 2584 до н.е. Попри те, що це одна з найстаріших і найбільших пам'яток на Землі, досі немає точної відповіді щодо того, як її побудували.

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