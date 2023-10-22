Як помре Сонце і чи виживе після цього людство: новий прогноз вчених

Вчені спрогнозували те, як виглядатиме кінець Сонця, а з ним, ймовірно, і всієї нашої планетної системи.

Про це пише Science Alert.

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що перетворення на планетарну туманність – найімовірніший сценарій закінчення життя Сонця.

За оцінками вчених, людство існуватиме ще близько мільярда років, якщо не знайде способу залишити Землю. Це станеться тому, що яскравість Сонця збільшується приблизно на 10% щомільярд років. Таке підвищення яскравості покладе край життю на Землі. Океани випаруються, а поверхня планети стане надто гарячою для підтримки рідкої води.

Але що станеться після перетворення Сонця на червоного гіганта, спрогнозувати важко. Декілька попередніх досліджень показали, що для формування планетарної туманності первісна зірка має бути вдвічі масивнішою за Сонце.

"Коли зірка вмирає, вона викидає до космосу масу газу та пилу, відому як її оболонка. Оболонка може становити половину маси зірки. Це розкриває ядро зірки, яке до цього моменту життя зірки вичерпує паливо, зрештою вимикається перш ніж остаточно померти. І лише тоді гаряче ядро змушує викинуту оболонку яскраво сяяти протягом 10 тисяч років – короткого періоду в астрономії. Саме це робить планетарну туманність видимою. Деякі з них настільки яскраві, що їх можна побачити з надзвичайно великих відстаней, що вимірюються десятками мільйонів світлових років, хоча сама зірка була б надто тьмяною, щоб її можна було побачити", — сказав астрофізик Альберт Зейлстра з Манчестерського університету у Великій Британії.

Нагадаємо, дослідження науковців раніше показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

А космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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