Як природа допомагає науці: восьминіг надихнув вчених на створення нових моделей роботів (відео)

Команда робототехніків з Брістольського університету у Великій Британії ретельно дослідила як працюють присоски на щупальцях восьминога. Ці головоногі молюски користуються досконалим природним механізмом адгезії понад 100 мільйонів років і можуть надійно причепитися майже до будь-якої поверхні. За їхнім прикладом вчені сконструювали присоски для "рук" роботів, які можуть захоплювати, утримувати й переміщати важкі предмети складної форми.

Про це повідомили на сайті університету.

Штучна присоска має багатошарову м'яку структуру, всередині якої розташована рідинна система. Вона імітує роботу м'язів та слизових залоз восьминога. Саме виділення слизу, вважають дослідники, дозволяє восьминогу міцно присмоктуватися до сухих складних поверхонь, що є важким завданням для сучасних роботів.

Вчені розповіли, що не збираються зупинятися й планують додати до присоски сенсори та систему управління, щоб зробити її більш "інтелектуальною". Дослідники вважають, що їх винахід може бути корисним у промисловості і розширити можливості роботів-маніпуляторів у будь-яких сферах.

Нагадаємо, у Німеччині тестують роботів-онуків для літніх людей. За словами автора розробки Клода Туссена, робот може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина.

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