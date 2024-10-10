Як розпізнати шахраїв: безпечна покупка облікового запису або групи

Сучасний світ дає безліч можливостей заробити навіть не виходячи з дому. Це той простий та доступний варіант, популярність якого зростає з кожним роком. Один з таких інструментів, як заробити вдома, купити обліковий запис або канал у соціальних мережах або в месенджерах.

Наприклад, можна купити Телеграм канал на madbid, який потім легко використовувати в різних цілях. Як популярний варіант, проводити маркетингову кампанію.

Спеціальні сайти, через які можна купити акаунти, ще часто називають гарантами. І на цю назву є своя причина, адже покупка Телеграм каналу має чимало ризиків та покупцеві точно потрібен гарант.

Як можуть обманути шахраї: безпечна покупка акаунтів у соціальних мережах чи месенджерах

Здавалось сайтів для покупки облікових записів стало більше, а тому стало більше можливостей. Проте в реальності на різноманітних сайтах почали орудувати шахраї. Зазвичай, вони намагаються продати пусту сторінку чи видають себе за продавців справжньої сторінки. При цьому вони використовують хороші сайти для своїх “темних” схем.

Однією з найбільших проблем стала можливість купувати акаунти на сторонніх платформах, що робить процес небезпечним. Тобто користувач переходить на сайт, який відносно безпечний, але далі з нього потрібно перейти на іншу платформу. Шахраї при цьому користуються репутацією першого та перевіреного сайту і продають поганий товар. Тому обманути користувача, тобто потенційного покупця, вже досить просто.

Через ці схеми, які розростались як “гриби після дощу”, багато сайтів, в тому числі й Madbid.com, стали захищатись. Тобто вводити різноманітні протоколи, що мають захистити користувачів від обману. Зі сторони це виглядає, як додаткова перевірка товару. Тільки в цьому випадку товаром є саме акаунт.

Якщо раніше шахраї могли створювати фейкові акаунти та використовували їх для накрутки ставок, то після таких перевірок, робить це вони вже не можуть.

Різноманітні схеми шахраїв: чого варто остерігатись?

Вибираючи собі сайт, на якому можна безпечно купити акаунт, варто знати, які взагалі шахрайські схеми існують та як вони можуть вплинути на користувачів:

Поширена схема — це створення кількох фальшивих акаунтів для участі в аукціонах чи продажах. Використання ботів. Автоматизація процесу торгів також стає проблемою для хороших сайтів. Шахраї використовують ботів для автоматичної участі в аукціонах, що дає їм ще більшу перевагу перед звичайними користувачами. Продаж облікових записів, що не існують.

Щоб не стати жертвою шахраїв, варто дотримуватися кількох простих правил:

Не купуйте акаунти на сторонніх ресурсах. Для прикладу, Madbid.com завжди застерігає користувачів від купівлі акаунтів через сторонні платформи. Всі дії мають здійснюватися лише через офіційний сайт. Перевіряйте акаунти на справжність. Перед участю в аукціонах переконайтеся, що акаунт створено офіційно, і він не брав участі в шахрайських схемах.

Тобто платформа по типу Madbid.com використовує всі необхідні інструменти, щоб прибрати шахраїв з сайту. Що дозволяє називати платформу справжнім гарантом.