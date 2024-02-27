Як розпізнати високий інтелект: несподівані ознаки розвинутих розумових здібностей

В останніх дослідженнях вчені дійшли висновку, що деякі звички та вподобання людини вказують на наявність високого інтелекту.
Вчені, які досліджують розумову діяльність людини, стверджують, що вагомими показниками розвиненого інтелекту є здатність розмовляти з собою і схильність до усамітнення.
Про це повідомило видання Business Insider.
Результати наукових досліджень вказують на те, що коли людина розмовляє сама з собою, їй вдається краще структурувати свої думки. А це своєю чергою покращує розвиток інтелектуальних здібностей.
До того ж розумні люди найчастіше виявляються інтровертами, які знаходять насолоду в самотності. І хоча пустельниками стають не всі інтелектуали, більшість з них дуже ретельно обирають коло людей, з якими спілкуються. Як стверджують дослідники, схильність до усамітнення свідчить також про високий рівень самоконтролю та здатності до глибоких рефлексій.
Третя важлива ознака високого інтелекту – гарне почуття гумору. Але жарти інтелектуалів примушують не лише сміятися, а й замислюватися. З іншого боку, таке почуття гумору іноді може бути занадто гострим і балансувати на межі сарказму або цинізму.
Результати досліджень також виявили декілька додаткових ознак високого інтелекту:
- жага до нових знань;
- відсутність страху перед невідомим;
- висока адаптивність до змін у житті;
- здатність до співчуття;
- роздуми про велике та вічне.
Дослідження також виявили, що більшість людей з високим інтелектом – сови, розумова активність яких підвищується у вечірні часи.
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