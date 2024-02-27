Як розпізнати високий інтелект: несподівані ознаки розвинутих розумових здібностей

В останніх дослідженнях вчені дійшли висновку, що деякі звички та вподобання людини вказують на наявність високого інтелекту.

Вчені, які досліджують розумову діяльність людини, стверджують, що вагомими показниками розвиненого інтелекту є здатність розмовляти з собою і схильність до усамітнення.

Про це повідомило видання Business Insider.

Результати наукових досліджень вказують на те, що коли людина розмовляє сама з собою, їй вдається краще структурувати свої думки. А це своєю чергою покращує розвиток інтелектуальних здібностей.

До того ж розумні люди найчастіше виявляються інтровертами, які знаходять насолоду в самотності. І хоча пустельниками стають не всі інтелектуали, більшість з них дуже ретельно обирають коло людей, з якими спілкуються. Як стверджують дослідники, схильність до усамітнення свідчить також про високий рівень самоконтролю та здатності до глибоких рефлексій.

Третя важлива ознака високого інтелекту – гарне почуття гумору. Але жарти інтелектуалів примушують не лише сміятися, а й замислюватися. З іншого боку, таке почуття гумору іноді може бути занадто гострим і балансувати на межі сарказму або цинізму.

Результати досліджень також виявили декілька додаткових ознак високого інтелекту:

жага до нових знань;

відсутність страху перед невідомим;

висока адаптивність до змін у житті;

здатність до співчуття;

роздуми про велике та вічне.

Дослідження також виявили, що більшість людей з високим інтелектом – сови, розумова активність яких підвищується у вечірні часи.

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