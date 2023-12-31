Як штучний інтелект застосовують у військових цілях: огляд приголомшливих технологій

Китай прагне стати світовим лідером у розробці штучного інтелекту до 2030 року, визначивши цю технологію ключовою для “інтелектуальної війни”.

Увага до штучного інтелекту у 2023 році дозволила військовим різних країн більш відкрито обговорити деякі з найцікавіших застосувань цієї технології.

Видання FOX News підготувало огляд найбільш приголомшливих винаходів.

Диво-танк

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила танк Barak на основі штучного інтелекту. Він може створювати 360-градусний огляд поля бою.

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Оператор ЦАХАЛу може ідентифікувати цілі як попереду, так і позаду свого танка завдяки спеціально розробленому шолому, який допомагає йому фільтрувати дані з поля бою. Танк також безперебійно передає інформацію іншому сусідньому танку, який може негайно реагувати на дані та ідентифікувати ціль.

Полковник Бені Аарон, командир 401-ї бронетанкової бригади, розглядає танк Barak як історичну подію та "національну місію для перемоги в наступній воєнній кампанії".

Віртуальне поле бою

У Німеччині представили середовище віртуальної реальності, яке дозволить швидше та ширше тестувати зброю.

Розробник 21 Strategies Івон Хофштеттер описав свій проєкт GhostPlay як чудовий спосіб симулювати складні сценарії бойових дій. “В результаті можна досягти гнучкості та переваги на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях”, - стверджує він.

Перевагою цієї платформи є те, що за допомогою агрегування супутникових фотографій і локальних баз даних вона відтворює детальне середовище, в якому будуть застосовані боєприпаси.

Рій “розумних” безпілотників

Також читайте США, Австралія і Британія виявлятимуть китайські субмарини за допомогою штучного інтелекту

У червні 2023 року альянс Австралії, Сполученого Королівства та США провів військові навчання, які включали розгортання групи безпілотників, керованих ШІ. Безпілотники виявляли та відстежували військові цілі "в репрезентативному середовищі в реальному часі".

“Найочевиднішою перевагою керованих за допомогою штучного інтелекту роїв безпілотних літальних апаратів є те, що якщо їх запрограмувати завчасно, рій може надзвичайно добре виконувати свої завдання без необхідність дистанційного керування”, - зазначив бригадний генерал у відставці. Урі Енгельхард.

Таємниці Китаю

Китай прагне стати світовим лідером у розробці штучного інтелекту до 2030 року, визначивши цю технологію ключовою для “інтелектуальної війни”.

Уже тепер Китай є світовим лідером у розпізнаванні облич і технологіях обробки природної мови, але він зберігає мовчанку щодо виробництва апаратного забезпечення, включаючи найсучасніші фабрики з виробництва напівпровідникових мікросхем і програмного забезпечення для автоматизації електронного проектування.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна активно використовує штучний інтелект та його технології (ШІ) на війні.

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