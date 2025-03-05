Як сперма пов'язана із тривалістю життя чоловіків – дослідження

Науковці заявили, що чоловіки з кращою якістю сперми живуть на три роки довше.

Чоловіки з кращою якістю сперми можуть жити на три роки довше, ніж їхні однолітки з повільнішими сперматозоїдами.

Про це пише Daily Star.

Вчені проаналізували дані про якість сперми майже 80 000 чоловіків, за якими спостерігали протягом 50 років. Вони виявили, що чоловіки з більш ніж 120 мільйонами рухливих сперматозоїдів – сперматозоїдів, які можуть рухатися або "плавати" – можуть розраховувати прожити на два-три роки довше, ніж ті, у кого менше 5 мільйонів рухливих сперматозоїдів.

Це "знакове" дослідження є найбільшим із тих, що вивчали зв'язок між якістю сперми та смертністю.

Дослідження очолили докторка Лерке Пріскорн, старша наукова співробітниця, і доктор Нільс Йоргенсен, головний андролог, які обидва працюють у відділенні росту і репродукції в Університетській лікарні Копенгагена.

Вони проаналізували дані 78 284 чоловіків, які пройшли оцінку якості сперми в рамках обстеження на безпліддя. Це означало, що якість сперми у чоловіків варіювалася від дуже хорошої до повної відсутності сперматозоїдів.

Оцінка якості сперми містила об'єм сперми, концентрацію сперматозоїдів і частку сперматозоїдів, які були рухливими і мали нормальну форму.

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"Попередні дослідження припускали, що чоловіче безпліддя і низька якість сперми можуть бути пов'язані зі смертністю", - каже докторка Пріскорн. "Ми провели це дослідження, щоб перевірити гіпотезу і водночас отримати абсолютну оцінку того, наскільки якість сперми впливає на тривалість життя чоловіка, а також зрозуміти, чи можуть захворювання, діагностовані до оцінки якості сперми, пояснити деякі з виявлених зв'язків. Ми розрахували очікувану тривалість життя чоловіків залежно від якості їхньої сперми і виявили, що чоловіки з найкращою якістю можуть розраховувати прожити в середньому на два-три роки довше, ніж чоловіки з найнижчою якістю сперми. В абсолютному вираженні чоловіки із загальною кількістю рухливих сперматозоїдів понад 120 мільйонів жили на 2,7 року довше, ніж чоловіки із загальною кількістю рухливих сперматозоїдів від 0 до 5 мільйонів. Чим нижча якість сперми, тим менша тривалість життя".

Вона пояснила, що цей зв'язок не пояснюється жодними захворюваннями за 10 років до оцінки якості сперми або рівнем освіти чоловіків.

Команда дослідників припускає, що низька якість сперми може вказувати на наявність інших основних факторів, які впливають на фертильність і загальний стан здоров'я. Як наслідок, може існувати потенціал для виявлення проблем зі здоров'ям одночасно з дослідженням якості сперми у чоловіків.

Доктор Йоргенсен сказав: "Нам потрібно краще зрозуміти зв'язок між якістю сперми та загальним станом здоров'я чоловіків. Однак це дослідження показує, що ми можемо визначити підгрупи чоловіків із погіршеною якістю сперми, які на перший погляд є здоровими, але мають підвищений ризик розвитку певних захворювань у подальшому житті. Таким чином, оцінка фертильності, яка зазвичай проводиться у відносно молодому віці, дасть можливість виявити та зменшити ризики інших проблем зі здоров'ям у довгостроковій перспективі".

Майбутні дослідження можуть містити аналіз того, чи пов'язана низька якість сперми з більш ранніми смертями від певних причин, таких як рак або серцеві захворювання, зазначає команда.

Нагадаємо, вчені заявили, що спека може впливати на біологічний вік людини. Особливо вразливими є люди літнього віку.

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