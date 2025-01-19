Як утворився Місяць: нові дані ставлять під сумнів давні теорії

Вчені припускають, що більша частина матеріалу, з якого утворився Місяць, походить із мантії Землі, а Тейя, ймовірно, мала мінімальний вплив. Дослідники вважають, що до зіткнення з нашою планетою Тейя втратила свою мантію під час інших космічних зіткнень. Таким чином, вона могла приєднатися до ядра Землі, а Місяць утворився з викинутого земного матеріалу.

Місяць понад 4 мільярди років є супутником Землі. Найпоширенішою теорією його утворення вважається гіпотеза про зіткнення нашої планети з протопланетою Тейя, розміром із Марс. Проте нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, висуває альтернативну версію та пропонує нові підказки щодо появи води на Землі.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

У межах дослідження вчені проаналізували ізотопи кисню в зразках гірських порід із Землі та Місяця, використовуючи техніку “лазерного фторування”. Цей метод дозволяє точно вилучати кисень із зразків для аналізу. Виявилося, що ізотопний склад кисню-17 в обох зразках напрочуд схожий, що суперечить теорії про значну роль Тейї у формуванні Місяця.

Вчені припускають, що більша частина матеріалу, з якого утворився Місяць, походить із мантії Землі, а Тейя, ймовірно, мала мінімальний вплив. Дослідники вважають, що до зіткнення з нашою планетою Тейя втратила свою мантію під час інших космічних зіткнень. Таким чином, вона могла приєднатися до ядра Землі, а Місяць утворився з викинутого земного матеріалу.

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Як на Землі з’явилася вода?

Дослідження також порушує питання появи води на нашій планеті. Раніше вважалося, що вода потрапила на Землю після утворення Місяця завдяки ударам метеоритів, багатих водою. Проте нові дані свідчать, що ця теорія не пояснює походження більшої частини води.

Результати дослідження показують, що рання Земля могла отримати воду від метеоритів класу енстатитові хондрити ще на початкових етапах її формування. Ці метеорити, багаті на летючі речовини, могли стати основним джерелом води на нашій планеті.

Нове дослідження ставить під сумнів давню теорію про участь Тейї у формуванні Місяця та вносить корективи у розуміння походження води на Землі. Ці висновки підкреслюють важливість подальших досліджень, які допоможуть краще зрозуміти історію нашої планети та її супутника.