Який вигляд має перший "мертвий" льодовик: супутникові знімки через 33 роки

У 2014 році ісландські вчені офіційно визнали Окйєкюдль "мертвим", оскільки товщина льоду стала занадто малою, щоб він міг рухатися під дією сили тяжіння. Це означало, що він перестав функціонувати як льодовик вперше за тисячі років.

Супутникові знімки з різницею у 33 роки демонструють зникнення льодовика Окйєкюдль в Ісландії, який став першим офіційно "мертвим" льодовиком через зміну клімату.

Про це пише Live Science.

Окйєкюдль — це куполоподібний льодовик, що колись вкривав кратер на вершині щитового вулкана Ок (Аук). Ще у 1901 році його площа становила близько 39 квадратних кілометрів, але до 1986 року, коли був зроблений перший супутниковий знімок, льоду залишалося менш ніж 2,6 квадратних кілометри. На другому знімку, отриманому у 2019 році, площа скоротилася до 1 квадратного кілометра, повідомляє NASA’s Earth Observatory.

У 2014 році ісландські вчені офіційно визнали Окйєкюдль "мертвим", оскільки товщина льоду стала занадто малою, щоб він міг рухатися під дією сили тяжіння. Це означало, що він перестав функціонувати як льодовик вперше за тисячі років.

У 2018 році дослідники з Університету Райса в Техасі випустили документальний короткометражний фільм "Не все в порядку", що розповідає про зникнення льодовика.

Фотографія льодовика Окйєкюдль 1986 року.

Фотографія льодовика Окйєкюдль 2019 року.

У серпні 2019 року близько 100 осіб, зокрема науковці та політики, провели символічну "прощальну церемонію" для Окйєкюдля. На місці льодовика встановили меморіальну табличку з написом:

"Ок – перший ісландський льодовик, що втратив свій статус. Очікується, що в найближчі 200 років усі наші льодовики підуть тим самим шляхом. Ця пам’ятка має підтвердити, що ми знаємо, що відбувається і що потрібно робити. Тільки ви знаєте, чи ми це зробили".

На табличці також зафіксовано рівень CO₂ в атмосфері на той момент – 415 частин на мільйон. Станом на березень 2025 року ця концентрація перевищила 428 частин на мільйон, повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

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У 2023 році Ісландія створила перший у світі меморіальний комплекс для льодовиків, які зникли через зміну клімату. У списку 15 льодовиків, що знаходяться під загрозою або вже визнані "мертвими", зокрема льодовик Андерсона у США, який у 2015 році першим у країні втратив свій статус.

Скільки льодовиків уже втрачено?

Через відсутність повного моніторингу точну кількість зниклих льодовиків важко оцінити. Однак, за оцінками науковців, понад 10 000 льодовиків різних розмірів могли зникнути через зміну клімату. Газета The Washington Post у 2024 році повідомляла, що цей процес прискорюється, і за відсутності ефективних заходів зменшення викидів парникових газів людство може втратити більшість малих і середніх льодовиків уже в цьому столітті.