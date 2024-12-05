Як врятувати астронавта на Місяці: NASA готове заплатити за ідеї 45 тисяч доларів

Дослідження космосу — небезпечна справа, особливо коли йдеться про такі крихкі живі організми як люди. Тому Американське космічне агентство (NASA) шукає нові ідеї, які допоможуть урятувати життя астронавта у разі критичної ситуації на Місяці.

Про це повідомив портал Universe Today.

"NASA завжди серйозно ставиться до безпеки своїх астронавтів. Тому, готуючись до наступного великого ривку в пілотованому дослідженні космосу, місії Artemis, воно шукає рішення для потенційно катастрофічних ситуацій, які можуть виникнути", – йдеться у статті.

Однією з таких катастроф може стати ситуація, коли один із астронавтів місії не зможе самостійно пересуватися. Тоді єдиним, хто потенційно може його врятувати та повернути на посадковий модуль, буде його напарник-астронавт. Проблема полягає в тому, що одному астронавту в громіздкому скафандрі буде як мінімум складно просто нести на собі іншу людину, теж у повному екіпіруванні.

Але NASA вирішило підійти до цього питання як до виклику та попросити світову громадськість запропонувати креативні ідеї, як організувати рятувальну місію одного астронавта іншим. Як мінімум три найкращі рішення проблеми будуть винагороджені грошовою премією.

Конкурс "Безпека на Південному полюсі: проектування системи порятунку на Місяці NASA" був оголошений 14 листопада і приймає заявки до 23 січня 2025 через портал HeroX для публічних конкурсів. Загальний бюджет конкурсу – 45 тисяч доларів США, з яких переможець отримає 20 000. Призовий фонд, що залишився, буде розподілений між кількома учасниками, чиї ідеї будуть гідні уваги та подальшої розробки.

Які ідеї шукає NASA

Від претендентів на конкурс NASA чекають проєктний документ для системи, здатної переміщати повністю екіпірованих астронавтів принаймні на два кілометри вгору по 20-градусному схилу без приєднання до марсохода в суворих умовах південного полюса Місяця.

"Астронавт, одягнений у новий скафандр Axiom Extravehicular Mobility Suit, спеціально розроблений для місій Artemis, важитиме близько 343 кг. Однак місячна гравітація становить лише 1/6 від земної, тому відчуватиметься, що він важить 57 кг. Це все ще багато для того, щоб нести такий вантаж, але вже набагато керованіше", – пояснюється у статті.

Тобто теоретично це завдання вирішуване, хоч і складне. По-перше, нести людину, яка знепритомніла, просто незручно. Це "негабаритний вантаж", досить важкий і відносно "тендітний". Тож ця робота — справа техніки.

Також читайте SpaceX випробувала ракету Starship: за польотом спостерігали Маск і Трамп

По-друге, астронавтам на південному полюсі Місяця доведеться уникати багатьох небезпек. Одна з них — екстремальні температури від +54 ° C вдень до -203 ° C вночі. Тому будь-які матеріали, особливо в електроніці, повинні витримувати такі різкі температурні перепади.

Ще одна небезпека – гострий як бритва місячний реголіт (поверхневий шар сипучого місячного ґрунту), який, ймовірно, створить великі проблеми для більшості відомих транспортних систем. А пересування місцевістю, поцяткованою кратерами та гігантськими валунами, коли весь час доводиться ухилятися від мікрометеоритів, додає як складності самій рятувальній операції, так і вимог для рятувального обладнання.

У журі конкурсу буде ціла група експертів, зокрема кілька інженерів NASA. Вони оцінюватимуть проєкти за кількома критеріями:

загальна маса;

простота використання;

ступінь впливу на конструкцію скафандра.

При цьому умови конкурсу не ставлять перед учасниками завдання діагностики та лікування постраждалого астронавта під час рятувальної операції.

Нагадаємо, вчені вперше досліджували зразки ґрунту, привезені зі зворотного боку Місяця. Аналіз показав, що Місяць піддавався активним вулканічним процесам протягом мільярдів років

Читайте також: