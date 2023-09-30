Як з'явився затонулий восьмий континент на Землі: сенсаційне дослідження вчених

Восьмий континент на Землі був утворений в результаті відділення від суперконтиненту Годвана.

Науковці переконалися в існуванні восьмого континенту нашої планети, який майже повністю занурений під воду.

Як саме утворився цей континент, пише ScienceAlert.

Приблизно 83 млн років тому суперконтинент Гондвана розколовся на частини, одна з яких пішла під воду. Зі слів геологів, цей затонулий шматок суші, який називають Зеландією, можна було б вважати восьмим континентом, якби він не опинився під водою.

Та частина Зеландії, яка все ще височіє над водою, називається Новою Зеландією і прилеглими до неї островами. Близько 94% континенту, площею 4,9 млн кв. км, заховані під водою, тому восьмий континент досі залишався загадкою.

Геолог із науково-дослідного інституту GNS Science Енді Таллох і його команда, схоже, впритул підібралися до розгадки походження континенту, який пішов під воду. У своєму дослідженні вчені використовували геохімічні та ізотопні дані зі зразків гірських порід, а також сейсмічні дані.

"Ми багато чого не знаємо про загублений континент, але знаємо, що там кора тонша, ніж кора більшості континентів, але товстіша, ніж океанічна кора. Ми також знаємо, що він утворився під час розпаду Гондвани, коли земна кора стоншилася і розтягнулася", – зазначив вчений.

Зразки гірських порід було взято на ділянках розвідувального буріння і низки оголених вершин Південної Зеландії, таких як острови Чатем і Антиподів.

Аналіз геологічних даних показав їхню схожість із геологією Західної Антарктиди. Це дало змогу припустити, що чверть мільярда років тому відбулася субдукція краю Зеландії, яка явила на світ теперішнє плато Кемпбелл біля західного узбережжя Нової Зеландії.

Спочатку були розколоті об'єднані території Зеландії та Західної Антарктиди, Антарктиди та Австралії. Саме це дозволило хлинути туди Тасмановому морю близько 83 млн років тому.

Після цього, під час пізнього крейдяного періоду, приблизно 79 млн років тому, відокремилися одна від одної Зеландія і Західна Антарктида.

Поки що невідомо, що могло так розтягнути й потоншити кору Зеландії, перш ніж вона відкололася. Таке ж витончення спостерігається і в Західній Антарктиді.

Також дослідники виявили докази того, що напрямки цього розтягування кори змінювалися на 65 градусів у період від 100 до 80 млн років тому. Таке явище справді могло призвести до значного витончення континентальної кори.

Раніше вчені з'ясували, що життя на нашій планеті з'явилося приблизно 3,7 млрд років тому. Тоді перші мікроорганізми жили на Землі, яка отримувала менше світла Сонця, ніж наразі. Тому вважається, що на планеті мало бути дуже холодно. Але всі дані вказують на те, що на ранній Землі все ж було тепло. І, найімовірніше, це тепло підтримувалося за рахунок метану.

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