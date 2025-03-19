Як за 340 днів у космосі змінився організм одного з близнюків: унікальне дослідження NASA (фото)

NASA приголомшило, порівнявши стан здоров'я астронавта, який провів 340 днів у космосі, з ідентичним братом-близнюком, який цей час перебував на Землі.

Як передає LADbible, Скотт і Марк Келлі, які зараз у відставці, працювали в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору. Близнюки народилися 1964 року, вони розпочали наукову кар'єру, яка неодноразово виводила їх за межі планети.

2015-го NASA вирішило відправити Скотта в космос з дуже особливої причини: брат-близнюк пробув на орбіті планети майже рік – 340 днів. Оскільки брат Марк залишився на Землі, саме з поверненням Скотта на Землю розпочалися експерименти.

Що зробило NASA

Скотт Келлі був відправлений у космос на Міжнародну космічну станцію. Після старту в березні 2015 року перед ним стояло одне важливе завдання.

"Метою місії було зрозуміти, як людський організм реагує та адаптується до суворих умов космосу", - заявили в NASA. "Протягом 340-денної місії на станції було проведено майже 400 експериментів".

Метою цього було з'ясувати, чи є якісь проблеми зі здоров'ям, які можна було б виявити і використати для зменшення ризиків майбутніх астронавтів NASA, коли космічні агентства перейдуть на час за межі низької навколоземної орбіти.

Яким чином брат-близнюк вплинув на це

Брат-близнюк Скотта Келлі, Марк, також був астронавтом NASA і працював у космічному агентстві командиром шатла.

Марк залишався на Землі протягом 340 днів перебування Скотта в космосі. Враховуючи, що вони мали ідентичний біологічний склад, NASA хотіло побачити, як їхнє здоров'я могло змінитися після того, як один з них провів без гравітації понад рік.

Обидва чоловіки пройшли низку тестів перед польотом у космос, а також під час польоту і після повернення Скотта. Йдеться про аналізи крові, калу, сечі, слини, зору та когнітивних функцій, а також фізичні вправи.

Скотт і Марк Келлі / Фото: Getty Images

Що виявили в NASA, порівнюючи близнюків

Результати були опубліковані в так званому "Дослідженні близнюків".

Стівен Платтс, заступник головного наукового співробітника Програми дослідження людини NASA, був приголомшений тим, що виявило агентство. Примітно, що у Скотта не було жодних серйозних довготривалих проблем зі здоров'ям, які можна було б пов'язати з тривалими польотами.

Його імунна система поводилася цілком нормально, а стрес повертався до норми після приземлення.

Скотт і Марк Келлі / Фото: Getty Images

Були отримані деякі незвичайні результати, наприклад, подовження так званих теломер у білих кров'яних клітинах Скотта. Теломери зазвичай коротшають з віком і слугують біомаркерами прискореного старіння або інших ризиків, таких як рак чи серцеві захворювання. Те, що вони подовжилися, здивувало NASA.

Загалом, Платтс сказав: "Результати, які ми побачили, показують стійкість і міцність людського тіла. Ми еволюціонували тут, на Землі, в умовах однієї гравітації, ми ростемо, тренуємося, робимо все тут, і все ж, коли ми вирушаємо в космос, наші тіла адаптуються і продовжують функціонувати, і за великим рахунком, функціонують надзвичайно добре. Зміни, які спостерігалися у Скотта, в переважній більшості повернулися до вихідного рівня за відносно короткий проміжок часу, коли він повернувся на Землю. А ті, що не повернулися, є маркерами речей, про які ми вже знали, що вони, ймовірно, відбудуться. Це стане орієнтиром для майбутніх біомедичних космічних досліджень і дозволить нам здійснювати безпечніші подорожі на Марс і назад".

Скотт і Марк Келлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, "застряглі" на МКС астронавти NASA нарешті повертаються на Землю. Астронавти вирушили у 17-годинну подорож після відмови капсули Starliner, що перетворило їхню коротку місію на дев’ятимісячне перебування в космосі.

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