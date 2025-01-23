Як захистити дані про свою геолокацію від витоку – інструкція для Android та iPhone

Нещодавній витік даних Gravy Analytics торкнувся інформації про геолокацію з таких програм, як Tinder, Candy Crush, а також кількох популярних трекерів.

Через регулярні хакерські атаки на різні компанії, які займаються обробкою персональних даних, частина особистої інформації користувачів неминуче просочується в Мережу. Але, принаймні, інформацію про своє місцезнаходження користувачі можуть захистити, заборонивши своїм смартфонам передавати її.

Про це пише LifeHacker.

Метою однієї з останніх таких атак стали дані про геолокацію користувачів додатків, в яких показується реклама — від програми для знайомств Tinder і до гри Candy Crush та трекера MyFitnessPal, не кажучи вже про програми VPN.

Витік став результатом злому Gravy Analytics, брокера даних, який збирає інформацію про місцезнаходження з мобільних пристроїв мільйонів користувачів iPhone та Android і продає їх іншим компаніям. Цей пакет даних містить інформацію з пристроїв по всьому світу – понад 30 млн точок геолокації, серед яких медичні клініки, військові бази та урядові будівлі. Але що ще гірше, за цими даними, потенційно можна встановити особистості конкретних людей і відстежити їх переміщення в певний період.

Вкрадений хакерами пакет даних про геолокацію зібраний сотнями додатків, в яких користувачеві показується реклама. Ці сервіси збирають й інші дані, наприклад, модель смартфона та IP-адресу, щоб визначити, яку саме рекламу показувати. При цьому коли зламують сховище брокера даних, ні користувачі, ні розробники додатків можуть навіть не дізнатися про це.

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Видання радить користувачам смартфонів самостійно вжити заходів для захисту даних про своє місцезнаходження, заборонивши програмам передавати інформацію. Для цього на мобільних пристроях потрібно вимкнути ідентифікатори мобільної реклами (MAID), які можна використовувати для створення карти переміщення вашого пристрою, та обмежити дозволи на відстеження програм.

Як заборонити відстежувати переміщення на Android

Користувачам пристроїв з операційною системою Android потрібно виконати кілька простих кроків:

Відкрити на смартфоні "Налаштування". Перейти до розділу "Безпека та конфіденційність". Відкрити вкладку "Конфіденційність" Вибрати "Реклама" та натиснути "Видалити рекламний ідентифікатор".

Крім того, можна вручну визначити дозволи для кожної окремої програми. Для цього в налаштуваннях пристрою потрібно на вкладці "Керування конфіденційністю" вибрати "Менеджер дозволів" і налаштувати доступи для встановлених програм.

Як видалити ідентифікатори відстеження на iPhone

На пристроях Apple з операційною системою iOS необхідно перевірити перелік програм, які мають доступ до ідентифікатора геолокації.

У налаштуваннях відкрийте розділ "Конфіденційність та безпека". Перейдіть на вкладку "Відстеження". Вимкніть опцію "Дозволити програмам запитувати відстеження" або видаліть дозволи для окремих програм.

Користувачі iPhone також можуть заборонити відстежувати геолокацію під час встановлення нової програми.

Видання також нагадало користувачам мобільних пристроїв, що під час використання режиму польоту програми не можуть надсилати інформацію про геолокацію брокерів даних у режимі реального часу.

"Якщо ви турбуєтеся про збереження конфіденційності по дорозі в якесь місце, краще завантажте офлайн карти, щоб мати можливість використовувати навігацію в автономному режимі", – порадили автори статті.

Нагадаємо, експерти пояснили, як захистити свої дані у браузерах від шахраїв. Користувачам Chrome та Chromium радять відключити ряд функцій у браузері.

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